Muhamad Ihwan

Gold Digger EA

Muhamad Ihwan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 31%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
55 (48.67%)
Loss Trade:
58 (51.33%)
Best Trade:
125.00 USD
Worst Trade:
-53.55 USD
Profitto lordo:
1 845.14 USD (86 762 pips)
Perdita lorda:
-1 078.50 USD (66 573 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (752.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
752.73 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
47.66%
Massimo carico di deposito:
12.02%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
88 (77.88%)
Short Trade:
25 (22.12%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
6.78 USD
Profitto medio:
33.55 USD
Perdita media:
-18.59 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-125.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-386.38 USD (14)
Crescita mensile:
23.80%
Previsione annuale:
288.75%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.59 USD
Massimale:
487.12 USD (16.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.33% (487.12 USD)
Per equità:
15.37% (402.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 112
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 672
archived 94
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.00 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +752.73 USD
Massima perdita consecutiva: -125.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 più
Gold Digger Mt4
Non ci sono recensioni
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 03:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 23:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 22:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.08 16:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Digger EA
30USD al mese
31%
0
0
USD
3.3K
USD
13
44%
113
48%
48%
1.71
6.78
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.