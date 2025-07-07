- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
55 (48.67%)
Loss Trade:
58 (51.33%)
Best Trade:
125.00 USD
Worst Trade:
-53.55 USD
Profitto lordo:
1 845.14 USD (86 762 pips)
Perdita lorda:
-1 078.50 USD (66 573 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (752.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
752.73 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
47.66%
Massimo carico di deposito:
12.02%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
88 (77.88%)
Short Trade:
25 (22.12%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
6.78 USD
Profitto medio:
33.55 USD
Perdita media:
-18.59 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-125.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-386.38 USD (14)
Crescita mensile:
23.80%
Previsione annuale:
288.75%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.59 USD
Massimale:
487.12 USD (16.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.33% (487.12 USD)
Per equità:
15.37% (402.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|672
|archived
|94
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125.00 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +752.73 USD
Massima perdita consecutiva: -125.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
Gold Digger Mt4
