İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
199 (75.09%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (24.91%)
En iyi işlem:
4.49 USD
En kötü işlem:
-11.05 USD
Brüt kâr:
391.23 USD (39 680 pips)
Brüt zarar:
-291.73 USD (28 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (20.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.72 USD (13)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
6.98%
Maks. mevduat yükü:
1.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
162 (61.13%)
Satış işlemleri:
103 (38.87%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-4.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.20 USD (2)
Aylık büyüme:
7.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.45 USD
Maksimum:
23.45 USD (4.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.68% (23.42 USD)
Varlığa göre:
1.87% (9.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|104
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-439
|USDJPY
|33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.49 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.09 × 171
BI 2046
日内短线交易
长时间的等待，像狙击手一样出击
每一单都严格带有止损入场
每一次交易的最大风险2%
最多持有一个订单
最少存款$500，复利模式
投资有风险，请定期提取利润
为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户
也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
600
USD
USD
13
100%
265
75%
7%
1.34
0.38
USD
USD
5%
1:500