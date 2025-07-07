SinyallerBölümler
Lei Ma

BI 2046

Lei Ma
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
199 (75.09%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (24.91%)
En iyi işlem:
4.49 USD
En kötü işlem:
-11.05 USD
Brüt kâr:
391.23 USD (39 680 pips)
Brüt zarar:
-291.73 USD (28 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (20.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.72 USD (13)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
6.98%
Maks. mevduat yükü:
1.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
162 (61.13%)
Satış işlemleri:
103 (38.87%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-4.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.20 USD (2)
Aylık büyüme:
7.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.45 USD
Maksimum:
23.45 USD (4.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.68% (23.42 USD)
Varlığa göre:
1.87% (9.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 257
EURUSD 5
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 104
EURUSD -5
USDJPY 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
EURUSD -439
USDJPY 33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.49 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
TickmillEU-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.09 × 171
73 daha fazla...
BI 2046

日内短线交易

长时间的等待，像狙击手一样出击


每一单都严格带有止损入场

每一次交易的最大风险2%

最多持有一个订单


最少存款$500，复利模式

投资有风险，请定期提取利润

为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户

也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BI 2046
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
600
USD
13
100%
265
75%
7%
1.34
0.38
USD
5%
1:500
