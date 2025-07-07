SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BI 2046
Lei Ma

BI 2046

Lei Ma
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
199 (75.09%)
Loss Trade:
66 (24.91%)
Best Trade:
4.49 USD
Worst Trade:
-11.05 USD
Profitto lordo:
391.23 USD (39 680 pips)
Perdita lorda:
-291.73 USD (28 221 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (20.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.72 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
6.98%
Massimo carico di deposito:
1.68%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
162 (61.13%)
Short Trade:
103 (38.87%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-4.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.20 USD (2)
Crescita mensile:
8.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.45 USD
Massimale:
23.45 USD (4.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.68% (23.42 USD)
Per equità:
1.87% (9.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 257
EURUSD 5
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 104
EURUSD -5
USDJPY 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
EURUSD -439
USDJPY 33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.49 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.06 USD
Massima perdita consecutiva: -12.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
TickmillEU-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.09 × 171
73 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

BI 2046

日内短线交易

长时间的等待，像狙击手一样出击


每一单都严格带有止损入场

每一次交易的最大风险2%

最多持有一个订单


最少存款$500，复利模式

投资有风险，请定期提取利润

为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户

也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户


Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 08:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 13:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 09:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BI 2046
30USD al mese
20%
0
0
USD
600
USD
13
100%
265
75%
7%
1.34
0.38
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.