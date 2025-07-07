- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
199 (75.09%)
Loss Trade:
66 (24.91%)
Best Trade:
4.49 USD
Worst Trade:
-11.05 USD
Profitto lordo:
391.23 USD (39 680 pips)
Perdita lorda:
-291.73 USD (28 221 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (20.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.72 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
6.98%
Massimo carico di deposito:
1.68%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
162 (61.13%)
Short Trade:
103 (38.87%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-4.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.20 USD (2)
Crescita mensile:
8.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.45 USD
Massimale:
23.45 USD (4.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.68% (23.42 USD)
Per equità:
1.87% (9.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|104
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-439
|USDJPY
|33
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.49 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.06 USD
Massima perdita consecutiva: -12.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.09 × 171
BI 2046
日内短线交易
长时间的等待，像狙击手一样出击
每一单都严格带有止损入场
每一次交易的最大风险2%
最多持有一个订单
最少存款$500，复利模式
投资有风险，请定期提取利润
为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户
也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户
