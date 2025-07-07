SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BI 2046
Lei Ma

BI 2046

Lei Ma
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
263
Bénéfice trades:
197 (74.90%)
Perte trades:
66 (25.10%)
Meilleure transaction:
4.49 USD
Pire transaction:
-11.05 USD
Bénéfice brut:
388.83 USD (39 435 pips)
Perte brute:
-291.70 USD (28 221 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (20.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.72 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
6.98%
Charge de dépôt maximale:
1.68%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
4.14
Longs trades:
160 (60.84%)
Courts trades:
103 (39.16%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-4.42 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-12.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.45 USD
Maximal:
23.45 USD (4.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.68% (23.42 USD)
Par fonds propres:
1.87% (9.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 256
EURUSD 4
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 102
EURUSD -5
USDJPY 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
EURUSD -451
USDJPY 33
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.49 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.06 USD
Perte consécutive maximale: -12.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
TickmillEU-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.09 × 171
73 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

BI 2046

日内短线交易

长时间的等待，像狙击手一样出击


每一单都严格带有止损入场

每一次交易的最大风险2%

最多持有一个订单


最少存款$500，复利模式

投资有风险，请定期提取利润

为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户

也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户


Aucun avis
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 08:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 13:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 09:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 03:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BI 2046
30 USD par mois
19%
0
0
USD
597
USD
13
100%
263
74%
7%
1.33
0.37
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.