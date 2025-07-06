SinyallerBölümler
Jhony Ferney Pacheco Parra

AXI IVJ

Jhony Ferney Pacheco Parra
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Axi-US03-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
49 (89.09%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (10.91%)
En iyi işlem:
10.64 USD
En kötü işlem:
-3.91 USD
Brüt kâr:
85.96 USD (9 236 pips)
Brüt zarar:
-5.57 USD (742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (79.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.59 USD (33)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
24.63%
Maks. mevduat yükü:
29.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
20.30
Alış işlemleri:
23 (41.82%)
Satış işlemleri:
32 (58.18%)
Kâr faktörü:
15.43
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
1.75 USD
Ortalama zarar:
-0.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.91 USD (1)
Aylık büyüme:
1.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.89 USD
Maksimum:
3.96 USD (0.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.78% (3.96 USD)
Varlığa göre:
6.29% (32.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 7
NZDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 5
AUDNZD.pro 5
AUDCAD.pro 5
EURGBP.pro 4
CHFJPY.pro 3
USDCAD.pro 3
USDCHF.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDUSD.pro 2
GBPUSD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURJPY.pro 1
GBPNZD.pro 1
NZDUSD.pro 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 14
NZDCHF.pro 0
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 0
AUDCAD.pro 3
EURGBP.pro 10
CHFJPY.pro 0
USDCAD.pro 9
USDCHF.pro 27
EURNZD.pro 2
EURAUD.pro 0
AUDUSD.pro 4
GBPUSD.pro 7
NZDCAD.pro 1
EURJPY.pro 0
GBPNZD.pro 1
NZDUSD.pro 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 1.4K
NZDCHF.pro 53
GBPCHF.pro 165
AUDNZD.pro 139
AUDCAD.pro 449
EURGBP.pro 737
CHFJPY.pro 54
USDCAD.pro 1.2K
USDCHF.pro 2.2K
EURNZD.pro 452
EURAUD.pro 68
AUDUSD.pro 405
GBPUSD.pro 693
NZDCAD.pro 143
EURJPY.pro 45
GBPNZD.pro 251
NZDUSD.pro 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.64 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +79.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 21:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 08:15
Share of trading days is too low
2025.07.07 08:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 23:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 23:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 23:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 23:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 23:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
