Jhony Ferney Pacheco Parra

AXI IVJ

Jhony Ferney Pacheco Parra
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Axi-US03-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
49 (89.09%)
Loss Trade:
6 (10.91%)
Best Trade:
10.64 USD
Worst Trade:
-3.91 USD
Profitto lordo:
85.96 USD (9 236 pips)
Perdita lorda:
-5.57 USD (742 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (79.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.59 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
24.63%
Massimo carico di deposito:
29.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
20.30
Long Trade:
23 (41.82%)
Short Trade:
32 (58.18%)
Fattore di profitto:
15.43
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-0.93 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.91 USD (1)
Crescita mensile:
1.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.89 USD
Massimale:
3.96 USD (0.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.78% (3.96 USD)
Per equità:
6.29% (32.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 7
NZDCHF.pro 6
GBPCHF.pro 5
AUDNZD.pro 5
AUDCAD.pro 5
EURGBP.pro 4
CHFJPY.pro 3
USDCAD.pro 3
USDCHF.pro 3
EURNZD.pro 3
EURAUD.pro 2
AUDUSD.pro 2
GBPUSD.pro 2
NZDCAD.pro 2
EURJPY.pro 1
GBPNZD.pro 1
NZDUSD.pro 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 14
NZDCHF.pro 0
GBPCHF.pro 2
AUDNZD.pro 0
AUDCAD.pro 3
EURGBP.pro 10
CHFJPY.pro 0
USDCAD.pro 9
USDCHF.pro 27
EURNZD.pro 2
EURAUD.pro 0
AUDUSD.pro 4
GBPUSD.pro 7
NZDCAD.pro 1
EURJPY.pro 0
GBPNZD.pro 1
NZDUSD.pro 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 1.4K
NZDCHF.pro 53
GBPCHF.pro 165
AUDNZD.pro 139
AUDCAD.pro 449
EURGBP.pro 737
CHFJPY.pro 54
USDCAD.pro 1.2K
USDCHF.pro 2.2K
EURNZD.pro 452
EURAUD.pro 68
AUDUSD.pro 405
GBPUSD.pro 693
NZDCAD.pro 143
EURJPY.pro 45
GBPNZD.pro 251
NZDUSD.pro 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.64 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.59 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.16 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 21:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 08:15
Share of trading days is too low
2025.07.07 08:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.06 23:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 23:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 23:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.06 23:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.06 23:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.