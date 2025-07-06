SinyallerBölümler
Agus Wahyu Pratomo

Break The Zone Exness

Agus Wahyu Pratomo
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
38 (71.69%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (28.30%)
En iyi işlem:
23.22 USD
En kötü işlem:
-17.50 USD
Brüt kâr:
283.04 USD (94 319 pips)
Brüt zarar:
-185.69 USD (61 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (76.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.34 USD (9)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.35%
Maks. mevduat yükü:
19.94%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
33 (62.26%)
Satış işlemleri:
20 (37.74%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
7.45 USD
Ortalama zarar:
-12.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-36.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.19 USD (3)
Aylık büyüme:
22.25%
Yıllık tahmin:
269.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.65 USD
Maksimum:
52.29 USD (16.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.86% (52.29 USD)
Varlığa göre:
3.86% (10.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.22 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +76.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Single entry with stoploss

Trade XAUUSD

No martingale, averaging, grid or hedging

İnceleme yok
2025.09.23 01:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 13:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 10:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 09:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.09 08:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.06 17:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.06 17:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
