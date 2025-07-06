SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Break The Zone Exness
Agus Wahyu Pratomo

Break The Zone Exness

Agus Wahyu Pratomo
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
38 (71.69%)
Loss Trade:
15 (28.30%)
Best Trade:
23.22 USD
Worst Trade:
-17.50 USD
Profitto lordo:
283.04 USD (94 319 pips)
Perdita lorda:
-185.69 USD (61 897 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (76.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.34 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.35%
Massimo carico di deposito:
19.94%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
33 (62.26%)
Short Trade:
20 (37.74%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
7.45 USD
Perdita media:
-12.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-36.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.19 USD (3)
Crescita mensile:
22.25%
Previsione annuale:
269.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.65 USD
Massimale:
52.29 USD (16.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.86% (52.29 USD)
Per equità:
3.86% (10.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.22 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.96 USD
Massima perdita consecutiva: -36.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Single entry with stoploss

Trade XAUUSD

No martingale, averaging, grid or hedging

Non ci sono recensioni
2025.09.23 01:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 13:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 10:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 09:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.09 08:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.06 17:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.06 17:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Break The Zone Exness
30USD al mese
36%
0
0
USD
295
USD
12
100%
53
71%
0%
1.52
1.84
USD
17%
1:200
