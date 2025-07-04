SinyallerBölümler
Junhui Wang

EURUSDN02

Junhui Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 180 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 117%
MakeCapital-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
754
Kârla kapanan işlemler:
433 (57.42%)
Zararla kapanan işlemler:
321 (42.57%)
En iyi işlem:
61.14 USD
En kötü işlem:
-65.18 USD
Brüt kâr:
2 151.51 USD (67 074 pips)
Brüt zarar:
-1 568.49 USD (62 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (43.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
88.62%
Maks. mevduat yükü:
25.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.97
Alış işlemleri:
364 (48.28%)
Satış işlemleri:
390 (51.72%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
4.97 USD
Ortalama zarar:
-4.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-63.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-145.03 USD (5)
Aylık büyüme:
10.64%
Yıllık tahmin:
129.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
146.91 USD (21.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.50% (146.91 USD)
Varlığa göre:
50.67% (521.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s 583
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s 4.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.14 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

macd
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 23:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 01:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
