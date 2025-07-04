SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EURUSDN02
Junhui Wang

EURUSDN02

Junhui Wang
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 180 USD al mese
crescita dal 2025 117%
MakeCapital-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
754
Profit Trade:
433 (57.42%)
Loss Trade:
321 (42.57%)
Best Trade:
61.14 USD
Worst Trade:
-65.18 USD
Profitto lordo:
2 151.51 USD (67 074 pips)
Perdita lorda:
-1 568.49 USD (62 854 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (43.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
88.62%
Massimo carico di deposito:
25.60%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.97
Long Trade:
364 (48.28%)
Short Trade:
390 (51.72%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
4.97 USD
Perdita media:
-4.89 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-63.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-145.03 USD (5)
Crescita mensile:
10.64%
Previsione annuale:
129.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
146.91 USD (21.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.50% (146.91 USD)
Per equità:
50.67% (521.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s 583
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s 4.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.14 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.48 USD
Massima perdita consecutiva: -63.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

macd
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 23:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 01:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EURUSDN02
180USD al mese
117%
0
0
USD
1.1K
USD
14
100%
754
57%
89%
1.37
0.77
USD
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.