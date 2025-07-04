- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
40 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (37.50%)
En iyi işlem:
12.15 USD
En kötü işlem:
-6.26 USD
Brüt kâr:
133.54 USD (11 757 pips)
Brüt zarar:
-70.42 USD (6 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (28.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.00 USD (13)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
57.26%
Maks. mevduat yükü:
13.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
13 (20.31%)
Satış işlemleri:
51 (79.69%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
3.34 USD
Ortalama zarar:
-2.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.92 USD (2)
Aylık büyüme:
4.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
11.92 USD (2.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (12.03 USD)
Varlığa göre:
34.65% (195.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|35
|AUDNZD
|16
|NZDCAD
|12
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|34
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.1K
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|2.7K
|CHFJPY
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.15 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
Darwinex-Live
|1.67 × 3
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 156
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
TitanFX-MT5-01
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 4532
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 1141
|
Tickmill-Live
|3.19 × 69
|
FIBOGroup-MT5 Server
|3.40 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|3.68 × 38
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.75 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
|
VantageInternational-Live
|4.26 × 258
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
13%
0
0
USD
USD
563
USD
USD
11
100%
64
62%
57%
1.89
0.99
USD
USD
35%
1:500