Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.38 × 29 PacificUnionLLC-Live 0.67 × 6 ICMarkets-MT5-2 1.00 × 1 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 TradeMaxGlobal-Live 1.50 × 14 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 Darwinex-Live 1.67 × 3 itexsys-Platform 1.73 × 30 ICMarketsSC-MT5 1.85 × 156 FPMarkets-Live 1.93 × 224 FPMarketsLLC-Live 2.47 × 689 TitanFX-MT5-01 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 2.55 × 4532 ICMarketsSC-MT5-4 2.87 × 1141 Tickmill-Live 3.19 × 69 FIBOGroup-MT5 Server 3.40 × 5 GOMarketsMU-Live 3.68 × 38 LiteFinance-MT5-Live 3.75 × 4 RazeGlobalMarkets-Server 4.24 × 96 VantageInternational-Live 4.26 × 258 ICTrading-MT5-4 4.30 × 20 40 plus...