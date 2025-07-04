- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
40 (62.50%)
Loss Trade:
24 (37.50%)
Best Trade:
12.15 USD
Worst Trade:
-6.26 USD
Profitto lordo:
133.54 USD (11 757 pips)
Perdita lorda:
-70.42 USD (6 958 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (28.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.00 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
57.26%
Massimo carico di deposito:
13.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
13 (20.31%)
Short Trade:
51 (79.69%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.92 USD (2)
Crescita mensile:
4.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
11.92 USD (2.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (12.03 USD)
Per equità:
34.65% (195.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|35
|AUDNZD
|16
|NZDCAD
|12
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|34
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|22
|CHFJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.1K
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|2.7K
|CHFJPY
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.15 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
Darwinex-Live
|1.67 × 3
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|1.85 × 156
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
TitanFX-MT5-01
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 4532
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 1141
|
Tickmill-Live
|3.19 × 69
|
FIBOGroup-MT5 Server
|3.40 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|3.68 × 38
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.75 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
|
VantageInternational-Live
|4.26 × 258
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
40 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
13%
0
0
USD
USD
563
USD
USD
11
100%
64
62%
57%
1.89
0.99
USD
USD
35%
1:500