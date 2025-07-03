SinyallerBölümler
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone FP

Agus Wahyu Pratomo
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
106 (67.51%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (32.48%)
En iyi işlem:
8.97 USD
En kötü işlem:
-13.15 USD
Brüt kâr:
276.69 USD (27 626 pips)
Brüt zarar:
-226.02 USD (22 579 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (19.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.27 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.37%
Maks. mevduat yükü:
8.06%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
92 (58.60%)
Satış işlemleri:
65 (41.40%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.26 USD (2)
Aylık büyüme:
19.71%
Yıllık tahmin:
239.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.99 USD
Maksimum:
26.26 USD (21.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.94% (26.26 USD)
Varlığa göre:
4.42% (3.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 51
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.97 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.07.04 07:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.04% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BreakZone FP
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
97
USD
33
100%
157
67%
0%
1.22
0.32
USD
24%
1:500
