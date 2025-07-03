- Crescita
Trade:
157
Profit Trade:
106 (67.51%)
Loss Trade:
51 (32.48%)
Best Trade:
8.97 USD
Worst Trade:
-13.15 USD
Profitto lordo:
276.69 USD (27 626 pips)
Perdita lorda:
-226.02 USD (22 579 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (19.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.27 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.37%
Massimo carico di deposito:
8.06%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
92 (58.60%)
Short Trade:
65 (41.40%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.26 USD (2)
Crescita mensile:
19.71%
Previsione annuale:
239.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.99 USD
Massimale:
26.26 USD (21.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.94% (26.26 USD)
Per equità:
4.42% (3.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|51
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.97 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.37 USD
Massima perdita consecutiva: -21.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
62%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
33
100%
157
67%
0%
1.22
0.32
USD
USD
24%
1:500