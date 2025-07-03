- Büyüme
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
67 (65.04%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (34.95%)
En iyi işlem:
4.78 USD
En kötü işlem:
-6.26 USD
Brüt kâr:
113.37 USD (17 039 pips)
Brüt zarar:
-80.88 USD (10 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (29.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.31 USD (17)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
74.61%
Maks. mevduat yükü:
21.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
33 (32.04%)
Satış işlemleri:
70 (67.96%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.10 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
22.71 USD (9.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.27% (23.07 USD)
Varlığa göre:
51.17% (124.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|39
|AUDCAD
|32
|AUDNZD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|23
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|3.7K
|AUDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|691
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.78 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 4356
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.83 × 1112
|
Tickmill-Live
|3.13 × 68
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.83 × 12
|
XMTrading-MT5 3
|4.92 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
