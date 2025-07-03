SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PGMH5
Yang Zhang

PGMH5

Yang Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
67 (65.04%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (34.95%)
En iyi işlem:
4.78 USD
En kötü işlem:
-6.26 USD
Brüt kâr:
113.37 USD (17 039 pips)
Brüt zarar:
-80.88 USD (10 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (29.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.31 USD (17)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
74.61%
Maks. mevduat yükü:
21.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
33 (32.04%)
Satış işlemleri:
70 (67.96%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
-2.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.10 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
22.71 USD (9.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.27% (23.07 USD)
Varlığa göre:
51.17% (124.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 39
AUDCAD 32
AUDNZD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 23
AUDCAD 12
AUDNZD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 3.7K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 691
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.78 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.16 08:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 23:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 04:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.04 00:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 00:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 00:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.04 00:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PGMH5
Ayda 60 USD
16%
0
0
USD
232
USD
12
100%
103
65%
75%
1.40
0.32
USD
51%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.