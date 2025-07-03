SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PGMH5
Yang Zhang

PGMH5

Yang Zhang
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
67 (65.04%)
Perte trades:
36 (34.95%)
Meilleure transaction:
4.78 USD
Pire transaction:
-6.26 USD
Bénéfice brut:
113.37 USD (17 039 pips)
Perte brute:
-80.88 USD (10 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (29.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.31 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
73.59%
Charge de dépôt maximale:
21.88%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
33 (32.04%)
Courts trades:
70 (67.96%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
1.69 USD
Perte moyenne:
-2.25 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.10 USD (2)
Croissance mensuelle:
-2.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 USD
Maximal:
22.71 USD (9.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.27% (23.07 USD)
Par fonds propres:
51.17% (124.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 39
AUDCAD 32
AUDNZD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 23
AUDCAD 12
AUDNZD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 3.7K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 691
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.78 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +29.31 USD
Perte consécutive maximale: -9.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 plus...
Aucun avis
2025.09.16 08:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 23:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 04:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.04 00:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 00:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 00:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.04 00:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
