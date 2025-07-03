SegnaliSezioni
Yang Zhang

PGMH5

Yang Zhang
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
67 (65.04%)
Loss Trade:
36 (34.95%)
Best Trade:
4.78 USD
Worst Trade:
-6.26 USD
Profitto lordo:
113.37 USD (17 039 pips)
Perdita lorda:
-80.88 USD (10 120 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (29.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.31 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
74.61%
Massimo carico di deposito:
21.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
33 (32.04%)
Short Trade:
70 (67.96%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.10 USD (2)
Crescita mensile:
-2.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
22.71 USD (9.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.27% (23.07 USD)
Per equità:
51.17% (124.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 39
AUDCAD 32
AUDNZD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 23
AUDCAD 12
AUDNZD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 3.7K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 691
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.78 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.31 USD
Massima perdita consecutiva: -9.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 08:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 23:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 05:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 05:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 04:51
Share of trading days is too low
2025.07.08 04:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.04 00:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 00:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 00:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.04 00:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
