- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
67 (65.04%)
Loss Trade:
36 (34.95%)
Best Trade:
4.78 USD
Worst Trade:
-6.26 USD
Profitto lordo:
113.37 USD (17 039 pips)
Perdita lorda:
-80.88 USD (10 120 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (29.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.31 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
74.61%
Massimo carico di deposito:
21.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
33 (32.04%)
Short Trade:
70 (67.96%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.10 USD (2)
Crescita mensile:
-2.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
22.71 USD (9.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.27% (23.07 USD)
Per equità:
51.17% (124.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|39
|AUDCAD
|32
|AUDNZD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|23
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|3.7K
|AUDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|691
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.78 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.31 USD
Massima perdita consecutiva: -9.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 4356
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.83 × 1112
|
Tickmill-Live
|3.13 × 68
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.83 × 12
|
XMTrading-MT5 3
|4.92 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
33 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
16%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
12
100%
103
65%
75%
1.40
0.32
USD
USD
51%
1:500