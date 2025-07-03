SinyallerBölümler
Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold 950

Fernando Theo Darmawan
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
16 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (48.39%)
En iyi işlem:
74.59 USD
En kötü işlem:
-33.99 USD
Brüt kâr:
637.34 USD (379 222 pips)
Brüt zarar:
-339.42 USD (202 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (278.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.42 USD (5)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
82.34%
Maks. mevduat yükü:
18.08%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.73
Alış işlemleri:
21 (67.74%)
Satış işlemleri:
10 (32.26%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
9.61 USD
Ortalama kâr:
39.83 USD
Ortalama zarar:
-22.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-79.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.84 USD (4)
Aylık büyüme:
30.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.77 USD
Maksimum:
79.84 USD (6.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.85% (79.84 USD)
Varlığa göre:
7.81% (76.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 21
USDJPYm 3
AUDJPYm 2
GBPJPYm 2
NZDJPYm 1
CHFJPYm 1
EURJPYm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 173
USDJPYm 16
AUDJPYm 0
GBPJPYm 42
NZDJPYm 34
CHFJPYm -34
EURJPYm 68
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 173K
USDJPYm 465
AUDJPYm 0
GBPJPYm 1.2K
NZDJPYm 989
CHFJPYm -1K
EURJPYm 2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.59 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +278.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.09 18:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 17:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 00:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 11:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 11:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
