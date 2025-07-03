SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Enchant Gold 950
Fernando Theo Darmawan

Enchant Gold 950

Fernando Theo Darmawan
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
16 (51.61%)
Perte trades:
15 (48.39%)
Meilleure transaction:
74.59 USD
Pire transaction:
-33.99 USD
Bénéfice brut:
637.34 USD (379 222 pips)
Perte brute:
-339.42 USD (202 854 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (278.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
278.42 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
82.34%
Charge de dépôt maximale:
18.08%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.73
Longs trades:
21 (67.74%)
Courts trades:
10 (32.26%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
9.61 USD
Bénéfice moyen:
39.83 USD
Perte moyenne:
-22.63 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-79.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.84 USD (4)
Croissance mensuelle:
30.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67.77 USD
Maximal:
79.84 USD (6.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.85% (79.84 USD)
Par fonds propres:
7.81% (76.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 21
USDJPYm 3
AUDJPYm 2
GBPJPYm 2
NZDJPYm 1
CHFJPYm 1
EURJPYm 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 173
USDJPYm 16
AUDJPYm 0
GBPJPYm 42
NZDJPYm 34
CHFJPYm -34
EURJPYm 68
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 173K
USDJPYm 465
AUDJPYm 0
GBPJPYm 1.2K
NZDJPYm 989
CHFJPYm -1K
EURJPYm 2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.59 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +278.42 USD
Perte consécutive maximale: -79.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.09 18:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 17:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 00:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.20 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 11:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 11:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Enchant Gold 950
99 USD par mois
30%
0
0
USD
1.3K
USD
6
0%
31
51%
82%
1.87
9.61
USD
8%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.