Eduardo dos Santos

Xwise Gold prime

Eduardo dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
172 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4 243.61 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
15 527.73 USD (84 494 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
172 (15 527.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 527.73 USD (172)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
68.59%
Maks. mevduat yükü:
2.46%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
172 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
90.28 USD
Ortalama kâr:
90.28 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.84%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.12 USD)
Varlığa göre:
22.28% (13 671.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 171
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
archived 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 84K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 243.61 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 172
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +15 527.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 daha fazla...
Risk Management: Use a lot of 0.02 for every 10,000.00 USD, if you do not have this balance, I recommend using a CENT account.


I can suggest the partner broker I use. Send me a message and I'll send you the link to various benefits, such as swap-free and attractive spreads.

İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.07.30 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 09:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.02 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 09:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
