Eduardo dos Santos

Xwise Gold prime

Eduardo dos Santos
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
172 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4 243.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
15 527.73 USD (84 494 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
172 (15 527.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 527.73 USD (172)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
68.59%
Massimo carico di deposito:
2.46%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
172 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
90.28 USD
Profitto medio:
90.28 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.30%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.12 USD)
Per equità:
22.28% (13 671.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 171
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
archived 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 84K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 243.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 172
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +15 527.73 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 più
Risk Management: Use a lot of 0.02 for every 10,000.00 USD, if you do not have this balance, I recommend using a CENT account.


I can suggest the partner broker I use. Send me a message and I'll send you the link to various benefits, such as swap-free and attractive spreads.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.07.30 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 09:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.02 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 09:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xwise Gold prime
30USD al mese
22%
0
0
USD
52K
USD
13
98%
172
100%
69%
n/a
90.28
USD
22%
1:500
Copia

