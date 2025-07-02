Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.40 × 1600 PrimeCodex-MT5 0.73 × 350 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.33 × 3 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 Swissquote-Server 3.48 × 58 AdmiralMarkets-Live 3.60 × 245 XMGlobal-MT5 2 3.78 × 9 VantageFXInternational-Live 4.00 × 27 Binary.com-Server 4.33 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 4.57 × 14 KuberaCapitalMarkets-Server 5.17 × 23 TickmillUK-Live 5.50 × 4 11 daha fazla...