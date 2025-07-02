SinyallerBölümler
Rafael Pignaton

A60110

Rafael Pignaton
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 126%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
61 (38.60%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (61.39%)
En iyi işlem:
305.72 EUR
En kötü işlem:
-113.29 EUR
Brüt kâr:
1 638.84 EUR (86 268 pips)
Brüt zarar:
-752.89 EUR (22 206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (170.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
316.21 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
79.70%
Maks. mevduat yükü:
101.35%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
156 (98.73%)
Satış işlemleri:
2 (1.27%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
5.61 EUR
Ortalama kâr:
26.87 EUR
Ortalama zarar:
-7.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-55.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-145.51 EUR (8)
Aylık büyüme:
25.14%
Yıllık tahmin:
306.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.99 EUR
Maksimum:
275.10 EUR (14.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.55% (277.21 EUR)
Varlığa göre:
6.08% (107.90 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 34
XAUUSD 30
SP500 23
NI225 9
AUS200 8
WS30 5
AAPL 4
SCHD 4
EURNZD 4
GBPJPY 3
IJR 3
SPA35 3
BX 2
IJH 2
UK100 2
CBRE 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
AMZN 1
XLY 1
VOE 1
IWF 1
EWJ 1
OEF 1
EFV 1
VEA 1
USDCHF 1
QQQ 1
XLI 1
NVDA 1
IBKR 1
EMR 1
HCA 1
MS 1
AVGO 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 276
XAUUSD 422
SP500 10
NI225 388
AUS200 -31
WS30 3
AAPL 29
SCHD -15
EURNZD -82
GBPJPY 6
IJR -1
SPA35 196
BX 0
IJH -4
UK100 -134
CBRE -8
XAGUSD -2
EURUSD 0
AMZN 0
XLY 1
VOE -1
IWF 1
EWJ -11
OEF -7
EFV -1
VEA -1
USDCHF 0
QQQ 2
XLI -8
NVDA 1
IBKR 1
EMR 0
HCA 0
MS -10
AVGO -8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 37K
XAUUSD 24K
SP500 -60
NI225 776
AUS200 -686
WS30 -17
AAPL 1.5K
SCHD -16
EURNZD -450
GBPJPY 795
IJR -3
SPA35 1.8K
BX 3
IJH -7
UK100 -342
CBRE -124
XAGUSD -31
EURUSD 4
AMZN -41
XLY 77
VOE -85
IWF 117
EWJ -5
OEF -33
EFV -1
VEA 0
USDCHF -18
QQQ 235
XLI -4
NVDA 25
IBKR 7
EMR 1
HCA -3
MS -92
AVGO -214
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +305.72 EUR
En kötü işlem: -113 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +170.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -55.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1600
PrimeCodex-MT5
0.73 × 350
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.60 × 245
XMGlobal-MT5 2
3.78 × 9
VantageFXInternational-Live
4.00 × 27
Binary.com-Server
4.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
4.57 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
5.17 × 23
TickmillUK-Live
5.50 × 4
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.63% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 18:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 14:06
Share of trading days is too low
2025.07.24 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 18:06
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 9.41% of days out of the 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 18:06
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.02 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
