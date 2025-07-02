- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
61 (38.60%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (61.39%)
En iyi işlem:
305.72 EUR
En kötü işlem:
-113.29 EUR
Brüt kâr:
1 638.84 EUR (86 268 pips)
Brüt zarar:
-752.89 EUR (22 206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (170.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
316.21 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
79.70%
Maks. mevduat yükü:
101.35%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
156 (98.73%)
Satış işlemleri:
2 (1.27%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
5.61 EUR
Ortalama kâr:
26.87 EUR
Ortalama zarar:
-7.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-55.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-145.51 EUR (8)
Aylık büyüme:
25.14%
Yıllık tahmin:
306.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.99 EUR
Maksimum:
275.10 EUR (14.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.55% (277.21 EUR)
Varlığa göre:
6.08% (107.90 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|34
|XAUUSD
|30
|SP500
|23
|NI225
|9
|AUS200
|8
|WS30
|5
|AAPL
|4
|SCHD
|4
|EURNZD
|4
|GBPJPY
|3
|IJR
|3
|SPA35
|3
|BX
|2
|IJH
|2
|UK100
|2
|CBRE
|2
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|AMZN
|1
|XLY
|1
|VOE
|1
|IWF
|1
|EWJ
|1
|OEF
|1
|EFV
|1
|VEA
|1
|USDCHF
|1
|QQQ
|1
|XLI
|1
|NVDA
|1
|IBKR
|1
|EMR
|1
|HCA
|1
|MS
|1
|AVGO
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|276
|XAUUSD
|422
|SP500
|10
|NI225
|388
|AUS200
|-31
|WS30
|3
|AAPL
|29
|SCHD
|-15
|EURNZD
|-82
|GBPJPY
|6
|IJR
|-1
|SPA35
|196
|BX
|0
|IJH
|-4
|UK100
|-134
|CBRE
|-8
|XAGUSD
|-2
|EURUSD
|0
|AMZN
|0
|XLY
|1
|VOE
|-1
|IWF
|1
|EWJ
|-11
|OEF
|-7
|EFV
|-1
|VEA
|-1
|USDCHF
|0
|QQQ
|2
|XLI
|-8
|NVDA
|1
|IBKR
|1
|EMR
|0
|HCA
|0
|MS
|-10
|AVGO
|-8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|37K
|XAUUSD
|24K
|SP500
|-60
|NI225
|776
|AUS200
|-686
|WS30
|-17
|AAPL
|1.5K
|SCHD
|-16
|EURNZD
|-450
|GBPJPY
|795
|IJR
|-3
|SPA35
|1.8K
|BX
|3
|IJH
|-7
|UK100
|-342
|CBRE
|-124
|XAGUSD
|-31
|EURUSD
|4
|AMZN
|-41
|XLY
|77
|VOE
|-85
|IWF
|117
|EWJ
|-5
|OEF
|-33
|EFV
|-1
|VEA
|0
|USDCHF
|-18
|QQQ
|235
|XLI
|-4
|NVDA
|25
|IBKR
|7
|EMR
|1
|HCA
|-3
|MS
|-92
|AVGO
|-214
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +305.72 EUR
En kötü işlem: -113 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +170.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -55.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1600
|
PrimeCodex-MT5
|0.73 × 350
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
AdmiralMarkets-Live
|3.60 × 245
|
XMGlobal-MT5 2
|3.78 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|4.00 × 27
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.57 × 14
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.17 × 23
|
TickmillUK-Live
|5.50 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
126%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
24
0%
158
38%
80%
2.17
5.61
EUR
EUR
16%
1:200