Rafael Pignaton

A60110

Rafael Pignaton
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 126%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
61 (38.60%)
Loss Trade:
97 (61.39%)
Best Trade:
305.72 EUR
Worst Trade:
-113.29 EUR
Profitto lordo:
1 638.84 EUR (86 268 pips)
Perdita lorda:
-752.89 EUR (22 206 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (170.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
316.21 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
79.70%
Massimo carico di deposito:
101.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
156 (98.73%)
Short Trade:
2 (1.27%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
5.61 EUR
Profitto medio:
26.87 EUR
Perdita media:
-7.76 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-55.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-145.51 EUR (8)
Crescita mensile:
25.14%
Previsione annuale:
306.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.99 EUR
Massimale:
275.10 EUR (14.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.55% (277.21 EUR)
Per equità:
6.08% (107.90 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 34
XAUUSD 30
SP500 23
NI225 9
AUS200 8
WS30 5
AAPL 4
SCHD 4
EURNZD 4
GBPJPY 3
IJR 3
SPA35 3
BX 2
IJH 2
UK100 2
CBRE 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
AMZN 1
XLY 1
VOE 1
IWF 1
EWJ 1
OEF 1
EFV 1
VEA 1
USDCHF 1
QQQ 1
XLI 1
NVDA 1
IBKR 1
EMR 1
HCA 1
MS 1
AVGO 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 276
XAUUSD 422
SP500 10
NI225 388
AUS200 -31
WS30 3
AAPL 29
SCHD -15
EURNZD -82
GBPJPY 6
IJR -1
SPA35 196
BX 0
IJH -4
UK100 -134
CBRE -8
XAGUSD -2
EURUSD 0
AMZN 0
XLY 1
VOE -1
IWF 1
EWJ -11
OEF -7
EFV -1
VEA -1
USDCHF 0
QQQ 2
XLI -8
NVDA 1
IBKR 1
EMR 0
HCA 0
MS -10
AVGO -8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 37K
XAUUSD 24K
SP500 -60
NI225 776
AUS200 -686
WS30 -17
AAPL 1.5K
SCHD -16
EURNZD -450
GBPJPY 795
IJR -3
SPA35 1.8K
BX 3
IJH -7
UK100 -342
CBRE -124
XAGUSD -31
EURUSD 4
AMZN -41
XLY 77
VOE -85
IWF 117
EWJ -5
OEF -33
EFV -1
VEA 0
USDCHF -18
QQQ 235
XLI -4
NVDA 25
IBKR 7
EMR 1
HCA -3
MS -92
AVGO -214
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +305.72 EUR
Worst Trade: -113 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +170.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -55.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1600
PrimeCodex-MT5
0.73 × 350
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.60 × 245
XMGlobal-MT5 2
3.78 × 9
VantageFXInternational-Live
4.00 × 27
Binary.com-Server
4.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
4.57 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
5.17 × 23
TickmillUK-Live
5.50 × 4
11 più
Non ci sono recensioni
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.63% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 18:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 14:06
Share of trading days is too low
2025.07.24 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 18:06
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 9.41% of days out of the 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 18:06
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.02 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
