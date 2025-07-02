- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
61 (38.60%)
Loss Trade:
97 (61.39%)
Best Trade:
305.72 EUR
Worst Trade:
-113.29 EUR
Profitto lordo:
1 638.84 EUR (86 268 pips)
Perdita lorda:
-752.89 EUR (22 206 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (170.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
316.21 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
79.70%
Massimo carico di deposito:
101.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
156 (98.73%)
Short Trade:
2 (1.27%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
5.61 EUR
Profitto medio:
26.87 EUR
Perdita media:
-7.76 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-55.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-145.51 EUR (8)
Crescita mensile:
25.14%
Previsione annuale:
306.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.99 EUR
Massimale:
275.10 EUR (14.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.55% (277.21 EUR)
Per equità:
6.08% (107.90 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|34
|XAUUSD
|30
|SP500
|23
|NI225
|9
|AUS200
|8
|WS30
|5
|AAPL
|4
|SCHD
|4
|EURNZD
|4
|GBPJPY
|3
|IJR
|3
|SPA35
|3
|BX
|2
|IJH
|2
|UK100
|2
|CBRE
|2
|XAGUSD
|2
|EURUSD
|1
|AMZN
|1
|XLY
|1
|VOE
|1
|IWF
|1
|EWJ
|1
|OEF
|1
|EFV
|1
|VEA
|1
|USDCHF
|1
|QQQ
|1
|XLI
|1
|NVDA
|1
|IBKR
|1
|EMR
|1
|HCA
|1
|MS
|1
|AVGO
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|276
|XAUUSD
|422
|SP500
|10
|NI225
|388
|AUS200
|-31
|WS30
|3
|AAPL
|29
|SCHD
|-15
|EURNZD
|-82
|GBPJPY
|6
|IJR
|-1
|SPA35
|196
|BX
|0
|IJH
|-4
|UK100
|-134
|CBRE
|-8
|XAGUSD
|-2
|EURUSD
|0
|AMZN
|0
|XLY
|1
|VOE
|-1
|IWF
|1
|EWJ
|-11
|OEF
|-7
|EFV
|-1
|VEA
|-1
|USDCHF
|0
|QQQ
|2
|XLI
|-8
|NVDA
|1
|IBKR
|1
|EMR
|0
|HCA
|0
|MS
|-10
|AVGO
|-8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|37K
|XAUUSD
|24K
|SP500
|-60
|NI225
|776
|AUS200
|-686
|WS30
|-17
|AAPL
|1.5K
|SCHD
|-16
|EURNZD
|-450
|GBPJPY
|795
|IJR
|-3
|SPA35
|1.8K
|BX
|3
|IJH
|-7
|UK100
|-342
|CBRE
|-124
|XAGUSD
|-31
|EURUSD
|4
|AMZN
|-41
|XLY
|77
|VOE
|-85
|IWF
|117
|EWJ
|-5
|OEF
|-33
|EFV
|-1
|VEA
|0
|USDCHF
|-18
|QQQ
|235
|XLI
|-4
|NVDA
|25
|IBKR
|7
|EMR
|1
|HCA
|-3
|MS
|-92
|AVGO
|-214
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +305.72 EUR
Worst Trade: -113 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +170.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -55.07 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1600
|
PrimeCodex-MT5
|0.73 × 350
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
AdmiralMarkets-Live
|3.60 × 245
|
XMGlobal-MT5 2
|3.78 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|4.00 × 27
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.57 × 14
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.17 × 23
|
TickmillUK-Live
|5.50 × 4
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
126%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
24
0%
158
38%
80%
2.17
5.61
EUR
EUR
16%
1:200