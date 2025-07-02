SignauxSections
Rafael Pignaton

A60110

Rafael Pignaton
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 126%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
158
Bénéfice trades:
61 (38.60%)
Perte trades:
97 (61.39%)
Meilleure transaction:
305.72 EUR
Pire transaction:
-113.29 EUR
Bénéfice brut:
1 638.84 EUR (86 268 pips)
Perte brute:
-752.89 EUR (22 206 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (170.66 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
316.21 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
79.70%
Charge de dépôt maximale:
101.35%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.22
Longs trades:
156 (98.73%)
Courts trades:
2 (1.27%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
5.61 EUR
Bénéfice moyen:
26.87 EUR
Perte moyenne:
-7.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-55.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-145.51 EUR (8)
Croissance mensuelle:
25.14%
Prévision annuelle:
306.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.99 EUR
Maximal:
275.10 EUR (14.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.55% (277.21 EUR)
Par fonds propres:
6.08% (107.90 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 34
XAUUSD 30
SP500 23
NI225 9
AUS200 8
WS30 5
AAPL 4
SCHD 4
EURNZD 4
GBPJPY 3
IJR 3
SPA35 3
BX 2
IJH 2
UK100 2
CBRE 2
XAGUSD 2
EURUSD 1
AMZN 1
XLY 1
VOE 1
IWF 1
EWJ 1
OEF 1
EFV 1
VEA 1
USDCHF 1
QQQ 1
XLI 1
NVDA 1
IBKR 1
EMR 1
HCA 1
MS 1
AVGO 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 276
XAUUSD 422
SP500 10
NI225 388
AUS200 -31
WS30 3
AAPL 29
SCHD -15
EURNZD -82
GBPJPY 6
IJR -1
SPA35 196
BX 0
IJH -4
UK100 -134
CBRE -8
XAGUSD -2
EURUSD 0
AMZN 0
XLY 1
VOE -1
IWF 1
EWJ -11
OEF -7
EFV -1
VEA -1
USDCHF 0
QQQ 2
XLI -8
NVDA 1
IBKR 1
EMR 0
HCA 0
MS -10
AVGO -8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 37K
XAUUSD 24K
SP500 -60
NI225 776
AUS200 -686
WS30 -17
AAPL 1.5K
SCHD -16
EURNZD -450
GBPJPY 795
IJR -3
SPA35 1.8K
BX 3
IJH -7
UK100 -342
CBRE -124
XAGUSD -31
EURUSD 4
AMZN -41
XLY 77
VOE -85
IWF 117
EWJ -5
OEF -33
EFV -1
VEA 0
USDCHF -18
QQQ 235
XLI -4
NVDA 25
IBKR 7
EMR 1
HCA -3
MS -92
AVGO -214
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +305.72 EUR
Pire transaction: -113 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +170.66 EUR
Perte consécutive maximale: -55.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1600
PrimeCodex-MT5
0.73 × 350
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.23 × 57
AdmiralMarkets-Live
3.60 × 245
XMGlobal-MT5 2
3.78 × 9
VantageFXInternational-Live
4.00 × 27
Binary.com-Server
4.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
4.57 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
5.17 × 23
TickmillUK-Live
5.50 × 4
11 plus...
Aucun avis
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.63% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 18:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 14:06
Share of trading days is too low
2025.07.24 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 18:06
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 9.41% of days out of the 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 18:06
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.07.02 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
