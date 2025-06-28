- Büyüme
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
138 (93.24%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (6.76%)
En iyi işlem:
70.34 EUR
En kötü işlem:
-58.77 EUR
Brüt kâr:
773.13 EUR (26 103 pips)
Brüt zarar:
-135.96 EUR (3 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (164.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
167.83 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
98.33%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.77
Alış işlemleri:
78 (52.70%)
Satış işlemleri:
70 (47.30%)
Kâr faktörü:
5.69
Beklenen getiri:
4.31 EUR
Ortalama kâr:
5.60 EUR
Ortalama zarar:
-13.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-58.77 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.02%
Yıllık tahmin:
36.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 EUR
Maksimum:
59.15 EUR (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (58.87 EUR)
Varlığa göre:
5.44% (307.53 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|10
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|9
|EURCAD
|9
|GBPCHF
|7
|CHFJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|NZDUSD
|5
|CADCHF
|4
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|3
|NZDCHF
|3
|EURCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|22
|EURJPY
|15
|AUDUSD
|119
|NZDCAD
|107
|EURCAD
|68
|GBPCHF
|4
|CHFJPY
|6
|GBPCAD
|10
|EURUSD
|24
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|41
|GBPAUD
|22
|EURAUD
|25
|EURNZD
|48
|CADJPY
|15
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|51
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|11
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|16
|EURGBP
|51
|NZDCHF
|5
|EURCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|3.9K
|EURJPY
|518
|AUDUSD
|1.9K
|NZDCAD
|3.2K
|EURCAD
|3.3K
|GBPCHF
|368
|CHFJPY
|320
|GBPCAD
|320
|EURUSD
|314
|USDCAD
|844
|GBPUSD
|262
|GBPAUD
|733
|EURAUD
|757
|EURNZD
|263
|CADJPY
|760
|AUDCAD
|251
|GBPNZD
|1.8K
|NZDUSD
|247
|CADCHF
|158
|GBPJPY
|213
|AUDJPY
|203
|AUDNZD
|607
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|150
|EURCHF
|162
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
En iyi işlem: +70.34 EUR
En kötü işlem: -59 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +164.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.50 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.14 × 879
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.56 × 257
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.68 × 22
|
GOMarketsMU-Live
|2.89 × 9
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.50 × 8
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.39 × 1403
|
FusionMarkets-Live
|4.41 × 12770
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Tickmill-Live
|4.73 × 22
|
Valutrades-Live
|5.00 × 9
|
Darwinex-Live
|5.01 × 978
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-5
|5.71 × 49
|
TASS-Live
|5.75 × 93
|
VantageInternational-Live 4
|5.96 × 24
|
Coinexx-Live
|6.00 × 1
İnceleme yok
