Thibaut, Jean Jannoyer

MASTER Mix evo1

Thibaut, Jean Jannoyer
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
138 (93.24%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (6.76%)
En iyi işlem:
70.34 EUR
En kötü işlem:
-58.77 EUR
Brüt kâr:
773.13 EUR (26 103 pips)
Brüt zarar:
-135.96 EUR (3 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (164.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
167.83 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
98.33%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.77
Alış işlemleri:
78 (52.70%)
Satış işlemleri:
70 (47.30%)
Kâr faktörü:
5.69
Beklenen getiri:
4.31 EUR
Ortalama kâr:
5.60 EUR
Ortalama zarar:
-13.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-58.77 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.02%
Yıllık tahmin:
36.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 EUR
Maksimum:
59.15 EUR (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (58.87 EUR)
Varlığa göre:
5.44% (307.53 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY 13
EURJPY 10
AUDUSD 10
NZDCAD 9
EURCAD 9
GBPCHF 7
CHFJPY 6
GBPCAD 6
EURUSD 6
USDCAD 6
GBPUSD 6
GBPAUD 5
EURAUD 5
EURNZD 5
CADJPY 5
AUDCAD 5
GBPNZD 5
NZDUSD 5
CADCHF 4
GBPJPY 4
AUDJPY 4
AUDNZD 4
EURGBP 3
NZDCHF 3
EURCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY 22
EURJPY 15
AUDUSD 119
NZDCAD 107
EURCAD 68
GBPCHF 4
CHFJPY 6
GBPCAD 10
EURUSD 24
USDCAD 35
GBPUSD 41
GBPAUD 22
EURAUD 25
EURNZD 48
CADJPY 15
AUDCAD 8
GBPNZD 51
NZDUSD 13
CADCHF 11
GBPJPY 4
AUDJPY 1
AUDNZD 16
EURGBP 51
NZDCHF 5
EURCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY 3.9K
EURJPY 518
AUDUSD 1.9K
NZDCAD 3.2K
EURCAD 3.3K
GBPCHF 368
CHFJPY 320
GBPCAD 320
EURUSD 314
USDCAD 844
GBPUSD 262
GBPAUD 733
EURAUD 757
EURNZD 263
CADJPY 760
AUDCAD 251
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 247
CADCHF 158
GBPJPY 213
AUDJPY 203
AUDNZD 607
EURGBP 1.1K
NZDCHF 150
EURCHF 162
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.34 EUR
En kötü işlem: -59 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +164.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 879
ICMarketsSC-MT5-4
2.56 × 257
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.68 × 22
GOMarketsMU-Live
2.89 × 9
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.50 × 8
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
RoboForex-ECN
4.39 × 1403
FusionMarkets-Live
4.41 × 12770
Headway-Real
4.50 × 2
Tickmill-Live
4.73 × 22
Valutrades-Live
5.00 × 9
Darwinex-Live
5.01 × 978
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
TASS-Live
5.75 × 93
VantageInternational-Live 4
5.96 × 24
Coinexx-Live
6.00 × 1
43 daha fazla...
MANY symbols

Strategies safe

Hard SL 10%

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 10:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.30 06:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.28 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.28 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.28 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.28 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.28 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MASTER Mix evo1
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
6.1K
EUR
12
100%
148
93%
98%
5.68
4.31
EUR
5%
1:500
