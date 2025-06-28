- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
138 (93.24%)
Perte trades:
10 (6.76%)
Meilleure transaction:
70.34 EUR
Pire transaction:
-58.77 EUR
Bénéfice brut:
773.13 EUR (26 103 pips)
Perte brute:
-135.96 EUR (3 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (164.05 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
167.83 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
98.33%
Charge de dépôt maximale:
1.94%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.77
Longs trades:
78 (52.70%)
Courts trades:
70 (47.30%)
Facteur de profit:
5.69
Rendement attendu:
4.31 EUR
Bénéfice moyen:
5.60 EUR
Perte moyenne:
-13.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-58.77 EUR (1)
Croissance mensuelle:
3.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.36 EUR
Maximal:
59.15 EUR (1.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.02% (58.87 EUR)
Par fonds propres:
5.44% (307.53 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|10
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|9
|EURCAD
|9
|GBPCHF
|7
|CHFJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|NZDUSD
|5
|CADCHF
|4
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|3
|NZDCHF
|3
|EURCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDJPY
|22
|EURJPY
|15
|AUDUSD
|119
|NZDCAD
|107
|EURCAD
|68
|GBPCHF
|4
|CHFJPY
|6
|GBPCAD
|10
|EURUSD
|24
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|41
|GBPAUD
|22
|EURAUD
|25
|EURNZD
|48
|CADJPY
|15
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|51
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|11
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|16
|EURGBP
|51
|NZDCHF
|5
|EURCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDJPY
|3.9K
|EURJPY
|518
|AUDUSD
|1.9K
|NZDCAD
|3.2K
|EURCAD
|3.3K
|GBPCHF
|368
|CHFJPY
|320
|GBPCAD
|320
|EURUSD
|314
|USDCAD
|844
|GBPUSD
|262
|GBPAUD
|733
|EURAUD
|757
|EURNZD
|263
|CADJPY
|760
|AUDCAD
|251
|GBPNZD
|1.8K
|NZDUSD
|247
|CADCHF
|158
|GBPJPY
|213
|AUDJPY
|203
|AUDNZD
|607
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|150
|EURCHF
|162
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +70.34 EUR
Pire transaction: -59 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +164.05 EUR
Perte consécutive maximale: -16.50 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.14 × 879
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.56 × 257
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.68 × 22
|
GOMarketsMU-Live
|2.89 × 9
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.50 × 8
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.39 × 1403
|
FusionMarkets-Live
|4.41 × 12770
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Tickmill-Live
|4.73 × 22
|
Valutrades-Live
|5.00 × 9
|
Darwinex-Live
|5.01 × 978
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-5
|5.71 × 49
|
TASS-Live
|5.75 × 93
|
VantageInternational-Live 4
|5.96 × 24
|
Coinexx-Live
|6.00 × 1
43 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
MANY symbols
Strategies safe
Hard SL 10%
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
12%
0
0
USD
USD
6.1K
EUR
EUR
12
100%
148
93%
98%
5.68
4.31
EUR
EUR
5%
1:500