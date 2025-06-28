SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MASTER Mix evo1
Thibaut, Jean Jannoyer

MASTER Mix evo1

Thibaut, Jean Jannoyer
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
138 (93.24%)
Perte trades:
10 (6.76%)
Meilleure transaction:
70.34 EUR
Pire transaction:
-58.77 EUR
Bénéfice brut:
773.13 EUR (26 103 pips)
Perte brute:
-135.96 EUR (3 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (164.05 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
167.83 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
98.33%
Charge de dépôt maximale:
1.94%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.77
Longs trades:
78 (52.70%)
Courts trades:
70 (47.30%)
Facteur de profit:
5.69
Rendement attendu:
4.31 EUR
Bénéfice moyen:
5.60 EUR
Perte moyenne:
-13.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-58.77 EUR (1)
Croissance mensuelle:
3.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.36 EUR
Maximal:
59.15 EUR (1.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.02% (58.87 EUR)
Par fonds propres:
5.44% (307.53 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDJPY 13
EURJPY 10
AUDUSD 10
NZDCAD 9
EURCAD 9
GBPCHF 7
CHFJPY 6
GBPCAD 6
EURUSD 6
USDCAD 6
GBPUSD 6
GBPAUD 5
EURAUD 5
EURNZD 5
CADJPY 5
AUDCAD 5
GBPNZD 5
NZDUSD 5
CADCHF 4
GBPJPY 4
AUDJPY 4
AUDNZD 4
EURGBP 3
NZDCHF 3
EURCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDJPY 22
EURJPY 15
AUDUSD 119
NZDCAD 107
EURCAD 68
GBPCHF 4
CHFJPY 6
GBPCAD 10
EURUSD 24
USDCAD 35
GBPUSD 41
GBPAUD 22
EURAUD 25
EURNZD 48
CADJPY 15
AUDCAD 8
GBPNZD 51
NZDUSD 13
CADCHF 11
GBPJPY 4
AUDJPY 1
AUDNZD 16
EURGBP 51
NZDCHF 5
EURCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDJPY 3.9K
EURJPY 518
AUDUSD 1.9K
NZDCAD 3.2K
EURCAD 3.3K
GBPCHF 368
CHFJPY 320
GBPCAD 320
EURUSD 314
USDCAD 844
GBPUSD 262
GBPAUD 733
EURAUD 757
EURNZD 263
CADJPY 760
AUDCAD 251
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 247
CADCHF 158
GBPJPY 213
AUDJPY 203
AUDNZD 607
EURGBP 1.1K
NZDCHF 150
EURCHF 162
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.34 EUR
Pire transaction: -59 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +164.05 EUR
Perte consécutive maximale: -16.50 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 879
ICMarketsSC-MT5-4
2.56 × 257
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.68 × 22
GOMarketsMU-Live
2.89 × 9
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.50 × 8
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
RoboForex-ECN
4.39 × 1403
FusionMarkets-Live
4.41 × 12770
Headway-Real
4.50 × 2
Tickmill-Live
4.73 × 22
Valutrades-Live
5.00 × 9
Darwinex-Live
5.01 × 978
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
TASS-Live
5.75 × 93
VantageInternational-Live 4
5.96 × 24
Coinexx-Live
6.00 × 1
43 plus...
MANY symbols

Strategies safe

Hard SL 10%

Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 10:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.30 06:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.28 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.28 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.28 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.28 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.28 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
