Segnali / MetaTrader 5 / MASTER Mix evo1
Thibaut, Jean Jannoyer

MASTER Mix evo1

Thibaut, Jean Jannoyer
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
138 (93.24%)
Loss Trade:
10 (6.76%)
Best Trade:
70.34 EUR
Worst Trade:
-58.77 EUR
Profitto lordo:
773.13 EUR (26 103 pips)
Perdita lorda:
-135.96 EUR (3 552 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (164.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
167.83 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
98.33%
Massimo carico di deposito:
1.94%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
78 (52.70%)
Short Trade:
70 (47.30%)
Fattore di profitto:
5.69
Profitto previsto:
4.31 EUR
Profitto medio:
5.60 EUR
Perdita media:
-13.60 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-16.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-58.77 EUR (1)
Crescita mensile:
3.02%
Previsione annuale:
36.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 EUR
Massimale:
59.15 EUR (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (58.87 EUR)
Per equità:
5.44% (307.53 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 13
EURJPY 10
AUDUSD 10
NZDCAD 9
EURCAD 9
GBPCHF 7
CHFJPY 6
GBPCAD 6
EURUSD 6
USDCAD 6
GBPUSD 6
GBPAUD 5
EURAUD 5
EURNZD 5
CADJPY 5
AUDCAD 5
GBPNZD 5
NZDUSD 5
CADCHF 4
GBPJPY 4
AUDJPY 4
AUDNZD 4
EURGBP 3
NZDCHF 3
EURCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 22
EURJPY 15
AUDUSD 119
NZDCAD 107
EURCAD 68
GBPCHF 4
CHFJPY 6
GBPCAD 10
EURUSD 24
USDCAD 35
GBPUSD 41
GBPAUD 22
EURAUD 25
EURNZD 48
CADJPY 15
AUDCAD 8
GBPNZD 51
NZDUSD 13
CADCHF 11
GBPJPY 4
AUDJPY 1
AUDNZD 16
EURGBP 51
NZDCHF 5
EURCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 3.9K
EURJPY 518
AUDUSD 1.9K
NZDCAD 3.2K
EURCAD 3.3K
GBPCHF 368
CHFJPY 320
GBPCAD 320
EURUSD 314
USDCAD 844
GBPUSD 262
GBPAUD 733
EURAUD 757
EURNZD 263
CADJPY 760
AUDCAD 251
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 247
CADCHF 158
GBPJPY 213
AUDJPY 203
AUDNZD 607
EURGBP 1.1K
NZDCHF 150
EURCHF 162
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.34 EUR
Worst Trade: -59 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +164.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 879
ICMarketsSC-MT5-4
2.56 × 257
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.68 × 22
GOMarketsMU-Live
2.89 × 9
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.50 × 8
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
RoboForex-ECN
4.39 × 1403
FusionMarkets-Live
4.41 × 12770
Headway-Real
4.50 × 2
Tickmill-Live
4.73 × 22
Valutrades-Live
5.00 × 9
Darwinex-Live
5.01 × 978
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
TASS-Live
5.75 × 93
VantageInternational-Live 4
5.96 × 24
Coinexx-Live
6.00 × 1
43 più
MANY symbols

Strategies safe

Hard SL 10%

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 10:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.30 06:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.28 19:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.28 19:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.28 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.28 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.28 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MASTER Mix evo1
30USD al mese
12%
0
0
USD
6.1K
EUR
12
100%
148
93%
98%
5.68
4.31
EUR
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.