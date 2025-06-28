- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
138 (93.24%)
Loss Trade:
10 (6.76%)
Best Trade:
70.34 EUR
Worst Trade:
-58.77 EUR
Profitto lordo:
773.13 EUR (26 103 pips)
Perdita lorda:
-135.96 EUR (3 552 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (164.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
167.83 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
98.33%
Massimo carico di deposito:
1.94%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
78 (52.70%)
Short Trade:
70 (47.30%)
Fattore di profitto:
5.69
Profitto previsto:
4.31 EUR
Profitto medio:
5.60 EUR
Perdita media:
-13.60 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-16.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-58.77 EUR (1)
Crescita mensile:
3.02%
Previsione annuale:
36.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 EUR
Massimale:
59.15 EUR (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (58.87 EUR)
Per equità:
5.44% (307.53 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|10
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|9
|EURCAD
|9
|GBPCHF
|7
|CHFJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|NZDUSD
|5
|CADCHF
|4
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|3
|NZDCHF
|3
|EURCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|22
|EURJPY
|15
|AUDUSD
|119
|NZDCAD
|107
|EURCAD
|68
|GBPCHF
|4
|CHFJPY
|6
|GBPCAD
|10
|EURUSD
|24
|USDCAD
|35
|GBPUSD
|41
|GBPAUD
|22
|EURAUD
|25
|EURNZD
|48
|CADJPY
|15
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|51
|NZDUSD
|13
|CADCHF
|11
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|16
|EURGBP
|51
|NZDCHF
|5
|EURCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|3.9K
|EURJPY
|518
|AUDUSD
|1.9K
|NZDCAD
|3.2K
|EURCAD
|3.3K
|GBPCHF
|368
|CHFJPY
|320
|GBPCAD
|320
|EURUSD
|314
|USDCAD
|844
|GBPUSD
|262
|GBPAUD
|733
|EURAUD
|757
|EURNZD
|263
|CADJPY
|760
|AUDCAD
|251
|GBPNZD
|1.8K
|NZDUSD
|247
|CADCHF
|158
|GBPJPY
|213
|AUDJPY
|203
|AUDNZD
|607
|EURGBP
|1.1K
|NZDCHF
|150
|EURCHF
|162
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.34 EUR
Worst Trade: -59 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +164.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.14 × 879
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.56 × 257
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.68 × 22
|
GOMarketsMU-Live
|2.89 × 9
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.50 × 8
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.39 × 1403
|
FusionMarkets-Live
|4.41 × 12770
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Tickmill-Live
|4.73 × 22
|
Valutrades-Live
|5.00 × 9
|
Darwinex-Live
|5.01 × 978
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-5
|5.71 × 49
|
TASS-Live
|5.75 × 93
|
VantageInternational-Live 4
|5.96 × 24
|
Coinexx-Live
|6.00 × 1
MANY symbols
Strategies safe
Hard SL 10%
