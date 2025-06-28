- Büyüme
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
14 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
En iyi işlem:
83.50 USD
En kötü işlem:
-144.00 USD
Brüt kâr:
459.47 USD (10 866 pips)
Brüt zarar:
-227.96 USD (5 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (215.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.07 USD (5)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
7.03%
Maks. mevduat yükü:
25.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
10 (47.62%)
Satış işlemleri:
11 (52.38%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
11.02 USD
Ortalama kâr:
32.82 USD
Ortalama zarar:
-32.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-69.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.35 USD (2)
Aylık büyüme:
23.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.86 USD
Maksimum:
150.35 USD (27.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.60% (150.35 USD)
Varlığa göre:
26.08% (109.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|232
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +83.50 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +215.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Take a look for my recent portofolio 20% compouding deposit per month,
I've tried this new portfolio start on April 2025 with compuding deposit each month and growth 20% gain based on balance every months
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 44 USD
81%
0
0
USD
USD
646
USD
USD
16
0%
21
66%
7%
2.01
11.02
USD
USD
26%
1:200