- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
14 (66.66%)
Loss Trade:
7 (33.33%)
Best Trade:
83.50 USD
Worst Trade:
-144.00 USD
Profitto lordo:
459.47 USD (10 866 pips)
Perdita lorda:
-227.96 USD (5 093 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (215.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.07 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
7.03%
Massimo carico di deposito:
25.38%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
11.02 USD
Profitto medio:
32.82 USD
Perdita media:
-32.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-69.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.35 USD (2)
Crescita mensile:
23.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.86 USD
Massimale:
150.35 USD (27.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.60% (150.35 USD)
Per equità:
26.08% (109.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|232
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +83.50 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +215.07 USD
Massima perdita consecutiva: -69.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|2.00 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|4.00 × 1
Take a look for my recent portofolio 20% compouding deposit per month,
I've tried this new portfolio start on April 2025 with compuding deposit each month and growth 20% gain based on balance every months
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
44USD al mese
81%
0
0
USD
USD
646
USD
USD
16
0%
21
66%
7%
2.01
11.02
USD
USD
26%
1:200