İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
80 (77.66%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (22.33%)
En iyi işlem:
37.42 USD
En kötü işlem:
-45.77 USD
Brüt kâr:
723.04 USD (72 854 pips)
Brüt zarar:
-489.08 USD (48 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (163.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.98 USD (19)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
24.78%
Maks. mevduat yükü:
6.67%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
76 (73.79%)
Satış işlemleri:
27 (26.21%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
9.04 USD
Ortalama zarar:
-21.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-111.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.89 USD (4)
Aylık büyüme:
22.35%
Yıllık tahmin:
271.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.46 USD
Maksimum:
112.13 USD (55.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.84% (112.05 USD)
Varlığa göre:
36.33% (56.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|234
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.42 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +163.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|9.58 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
VantageInternational-Live 13
|12.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.71 × 98
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.12 × 115
|
Earnex-Trade
|23.83 × 82
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
117%
0
0
USD
USD
434
USD
USD
17
100%
103
77%
25%
1.47
2.27
USD
USD
56%
1:500