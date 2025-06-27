Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 8.00 × 4 FusionMarkets-Live 9.58 × 24 ICMarketsSC-MT5-4 10.33 × 107 VantageInternational-Live 13 12.86 × 7 ICMarketsSC-MT5-2 13.71 × 98 Exness-MT5Real10 16.40 × 5 Exness-MT5Real2 16.69 × 13 HFMarketsSA-Live2 18.00 × 1 Exness-MT5Real38 18.12 × 115 Earnex-Trade 23.83 × 82 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya