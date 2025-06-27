SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Long k4 v3
Maicon Lazier Reichel

Gold Long k4 v3

Maicon Lazier Reichel
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 117%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
80 (77.66%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (22.33%)
En iyi işlem:
37.42 USD
En kötü işlem:
-45.77 USD
Brüt kâr:
723.04 USD (72 854 pips)
Brüt zarar:
-489.08 USD (48 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (163.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.98 USD (19)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
24.78%
Maks. mevduat yükü:
6.67%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
76 (73.79%)
Satış işlemleri:
27 (26.21%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
9.04 USD
Ortalama zarar:
-21.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-111.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.89 USD (4)
Aylık büyüme:
22.35%
Yıllık tahmin:
271.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.46 USD
Maksimum:
112.13 USD (55.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.84% (112.05 USD)
Varlığa göre:
36.33% (56.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.42 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +163.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
8.00 × 4
FusionMarkets-Live
9.58 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
VantageInternational-Live 13
12.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
13.71 × 98
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
18.12 × 115
Earnex-Trade
23.83 × 82
İnceleme yok
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 17:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 00:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 02:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 01:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 19:20
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 17:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 03:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
