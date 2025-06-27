SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Long k4 v3
Maicon Lazier Reichel

Gold Long k4 v3

Maicon Lazier Reichel
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 117%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
80 (77.66%)
Perte trades:
23 (22.33%)
Meilleure transaction:
37.42 USD
Pire transaction:
-45.77 USD
Bénéfice brut:
723.04 USD (72 854 pips)
Perte brute:
-489.08 USD (48 294 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (163.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
163.98 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
24.78%
Charge de dépôt maximale:
6.67%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.09
Longs trades:
76 (73.79%)
Courts trades:
27 (26.21%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
2.27 USD
Bénéfice moyen:
9.04 USD
Perte moyenne:
-21.26 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-111.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.89 USD (4)
Croissance mensuelle:
22.35%
Prévision annuelle:
271.17%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.46 USD
Maximal:
112.13 USD (55.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.84% (112.05 USD)
Par fonds propres:
36.33% (56.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.42 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +163.98 USD
Perte consécutive maximale: -111.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
8.00 × 4
FusionMarkets-Live
9.58 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
VantageInternational-Live 13
12.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
13.71 × 98
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
18.12 × 115
Earnex-Trade
23.83 × 82
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 17:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 00:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 02:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 01:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 19:20
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 17:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 03:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Long k4 v3
30 USD par mois
117%
0
0
USD
434
USD
17
100%
103
77%
25%
1.47
2.27
USD
56%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.