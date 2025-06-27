- Crescita
Trade:
103
Profit Trade:
80 (77.66%)
Loss Trade:
23 (22.33%)
Best Trade:
37.42 USD
Worst Trade:
-45.77 USD
Profitto lordo:
723.04 USD (72 854 pips)
Perdita lorda:
-489.08 USD (48 294 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (163.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.98 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
24.78%
Massimo carico di deposito:
6.67%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
76 (73.79%)
Short Trade:
27 (26.21%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
9.04 USD
Perdita media:
-21.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-111.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.89 USD (4)
Crescita mensile:
22.35%
Previsione annuale:
271.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.46 USD
Massimale:
112.13 USD (55.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.84% (112.05 USD)
Per equità:
36.33% (56.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|234
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +37.42 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +163.98 USD
Massima perdita consecutiva: -111.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|8.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|9.58 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
VantageInternational-Live 13
|12.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.71 × 98
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|18.12 × 115
|
Earnex-Trade
|23.83 × 82
Non ci sono recensioni
