Maicon Lazier Reichel

Gold Long k4 v3

Maicon Lazier Reichel
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 117%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
80 (77.66%)
Loss Trade:
23 (22.33%)
Best Trade:
37.42 USD
Worst Trade:
-45.77 USD
Profitto lordo:
723.04 USD (72 854 pips)
Perdita lorda:
-489.08 USD (48 294 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (163.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.98 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
24.78%
Massimo carico di deposito:
6.67%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
76 (73.79%)
Short Trade:
27 (26.21%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.27 USD
Profitto medio:
9.04 USD
Perdita media:
-21.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-111.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.89 USD (4)
Crescita mensile:
22.35%
Previsione annuale:
271.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.46 USD
Massimale:
112.13 USD (55.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.84% (112.05 USD)
Per equità:
36.33% (56.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.42 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +163.98 USD
Massima perdita consecutiva: -111.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
8.00 × 4
FusionMarkets-Live
9.58 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
VantageInternational-Live 13
12.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
13.71 × 98
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
18.12 × 115
Earnex-Trade
23.83 × 82
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 17:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 00:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 02:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 01:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 19:20
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 17:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 03:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
