Ho King Chan

KK H5

Ho King Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
610
Kârla kapanan işlemler:
356 (58.36%)
Zararla kapanan işlemler:
254 (41.64%)
En iyi işlem:
59.63 USD
En kötü işlem:
-47.52 USD
Brüt kâr:
1 353.57 USD (109 456 pips)
Brüt zarar:
-913.53 USD (68 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (18.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.97 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
99.21%
Maks. mevduat yükü:
12.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.85
Alış işlemleri:
332 (54.43%)
Satış işlemleri:
278 (45.57%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-3.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-112.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.20 USD (8)
Aylık büyüme:
23.99%
Yıllık tahmin:
291.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.73 USD
Maksimum:
114.44 USD (5.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.32% (114.44 USD)
Varlığa göre:
15.84% (182.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD+ 177
EURUSD+ 89
USDJPY+ 89
EURJPY+ 89
NZDUSD+ 89
AUDNZD+ 44
NZDCAD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD+ -61
EURUSD+ 133
USDJPY+ 295
EURJPY+ 187
NZDUSD+ -138
AUDNZD+ 5
NZDCAD+ 19
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD+ 1.5K
EURUSD+ 4K
USDJPY+ 21K
EURJPY+ 17K
NZDUSD+ -4.2K
AUDNZD+ -91
NZDCAD+ 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.63 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +18.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -112.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 23:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 01:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 10:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.26 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 10:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KK H5
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
1.1K
USD
14
100%
610
58%
99%
1.48
0.72
USD
16%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.