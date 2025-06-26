SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KK H5
Ho King Chan

KK H5

Ho King Chan
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 51%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
610
Profit Trade:
356 (58.36%)
Loss Trade:
254 (41.64%)
Best Trade:
59.63 USD
Worst Trade:
-47.52 USD
Profitto lordo:
1 353.57 USD (109 456 pips)
Perdita lorda:
-913.53 USD (68 287 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.97 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
99.21%
Massimo carico di deposito:
12.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.85
Long Trade:
332 (54.43%)
Short Trade:
278 (45.57%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-112.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.20 USD (8)
Crescita mensile:
24.65%
Previsione annuale:
299.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.73 USD
Massimale:
114.44 USD (5.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.32% (114.44 USD)
Per equità:
15.84% (182.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD+ 177
EURUSD+ 89
USDJPY+ 89
EURJPY+ 89
NZDUSD+ 89
AUDNZD+ 44
NZDCAD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD+ -61
EURUSD+ 133
USDJPY+ 295
EURJPY+ 187
NZDUSD+ -138
AUDNZD+ 5
NZDCAD+ 19
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD+ 1.5K
EURUSD+ 4K
USDJPY+ 21K
EURJPY+ 17K
NZDUSD+ -4.2K
AUDNZD+ -91
NZDCAD+ 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.63 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +18.99 USD
Massima perdita consecutiva: -112.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.04 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 23:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 01:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 10:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.26 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 10:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KK H5
30USD al mese
51%
0
0
USD
1.1K
USD
14
100%
610
58%
99%
1.48
0.72
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.