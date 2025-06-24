SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / USDCAD Trade
Aleksei Komlev

USDCAD Trade

Aleksei Komlev
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
1 / 32 USD
1 / 32 USD
büyüme başlangıcı: 2025 18%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
134 (70.89%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (29.10%)
En iyi işlem:
12.82 USD
En kötü işlem:
-25.71 USD
Brüt kâr:
518.69 USD (53 668 pips)
Brüt zarar:
-374.45 USD (28 694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (89.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.90 USD (23)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
88.32%
Maks. mevduat yükü:
7.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
105 (55.56%)
Satış işlemleri:
84 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
3.87 USD
Ortalama zarar:
-6.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-204.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-204.02 USD (19)
Aylık büyüme:
6.29%
Yıllık tahmin:
76.37%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
264.16 USD (19.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.53% (264.16 USD)
Varlığa göre:
32.79% (427.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCADb 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCADb 144
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCADb 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.82 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +89.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Торговый робот на валютной паре USDCAD. 
İnceleme yok
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
