Aleksei Komlev

USDCAD Trade

Aleksei Komlev
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
1 / 32 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
134 (70.89%)
Loss Trade:
55 (29.10%)
Best Trade:
12.82 USD
Worst Trade:
-25.71 USD
Profitto lordo:
518.69 USD (53 668 pips)
Perdita lorda:
-374.45 USD (28 694 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (89.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.90 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
88.32%
Massimo carico di deposito:
7.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
105 (55.56%)
Short Trade:
84 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
3.87 USD
Perdita media:
-6.81 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-204.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-204.02 USD (19)
Crescita mensile:
-8.92%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
264.16 USD (19.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.53% (264.16 USD)
Per equità:
32.79% (427.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCADb 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCADb 144
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCADb 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.82 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +89.90 USD
Massima perdita consecutiva: -204.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Торговый робот на валютной паре USDCAD. 
Non ci sono recensioni
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
