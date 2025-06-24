- Büyüme
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
204 (81.60%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (18.40%)
En iyi işlem:
55.60 USD
En kötü işlem:
-14.33 USD
Brüt kâr:
892.58 USD (61 538 pips)
Brüt zarar:
-162.14 USD (16 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (53.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.42 USD (14)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
24.43
Alış işlemleri:
113 (45.20%)
Satış işlemleri:
137 (54.80%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
2.92 USD
Ortalama kâr:
4.38 USD
Ortalama zarar:
-3.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.90 USD (3)
Aylık büyüme:
2.01%
Yıllık tahmin:
26.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.90 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (29.90 USD)
Varlığa göre:
2.35% (237.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|104
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|23
|USDCHF
|16
|NZDUSD
|14
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|65
|EURUSD
|230
|AUDCAD
|85
|NZDCAD
|60
|USDCHF
|104
|NZDUSD
|64
|AUDUSD
|60
|EURCHF
|23
|CADCHF
|22
|AUDCHF
|17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|7.2K
|EURUSD
|9.9K
|AUDCAD
|6.2K
|NZDCAD
|4K
|USDCHF
|5.2K
|NZDUSD
|4.6K
|AUDUSD
|3.6K
|EURCHF
|2K
|CADCHF
|1.3K
|AUDCHF
|1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.60 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +53.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TitanFX-06
|0.00 × 2
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
CMXMarkets-Real
|0.00 × 2
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
|0.08 × 13
ICMarkets-Live12
|0.09 × 11
EGlobalTrade-Classic3
|0.13 × 16
ICMarkets-Live08
|0.14 × 7
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
Pepperstone-Edge07
|0.18 × 17
ICMarkets-Live16
|0.22 × 139
TickmillUK-Live03
|0.28 × 18
Pepperstone-04
|0.29 × 14
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 344
ICMarkets-Live03
|0.34 × 196
XMUK-Real 17
|0.34 × 61
TitanFX-01
|0.39 × 31
ICMarkets-Live06
|0.40 × 15
EGlobal-Cent4
|0.41 × 78
ICMarketsSC-Live16
|0.41 × 58
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
