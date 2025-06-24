SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XIU RKDM_10YR M4U370
Yui Ming Wan

XIU RKDM_10YR M4U370

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
EGlobal-Classic3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
204 (81.60%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (18.40%)
En iyi işlem:
55.60 USD
En kötü işlem:
-14.33 USD
Brüt kâr:
892.58 USD (61 538 pips)
Brüt zarar:
-162.14 USD (16 046 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (53.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.42 USD (14)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
24.43
Alış işlemleri:
113 (45.20%)
Satış işlemleri:
137 (54.80%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
2.92 USD
Ortalama kâr:
4.38 USD
Ortalama zarar:
-3.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.90 USD (3)
Aylık büyüme:
2.01%
Yıllık tahmin:
26.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.90 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (29.90 USD)
Varlığa göre:
2.35% (237.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 104
EURUSD 39
AUDCAD 28
NZDCAD 23
USDCHF 16
NZDUSD 14
AUDUSD 12
EURCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 65
EURUSD 230
AUDCAD 85
NZDCAD 60
USDCHF 104
NZDUSD 64
AUDUSD 60
EURCHF 23
CADCHF 22
AUDCHF 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 7.2K
EURUSD 9.9K
AUDCAD 6.2K
NZDCAD 4K
USDCHF 5.2K
NZDUSD 4.6K
AUDUSD 3.6K
EURCHF 2K
CADCHF 1.3K
AUDCHF 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.60 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +53.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-06
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.08 × 13
ICMarkets-Live12
0.09 × 11
EGlobalTrade-Classic3
0.13 × 16
ICMarkets-Live08
0.14 × 7
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
Pepperstone-Edge07
0.18 × 17
ICMarkets-Live16
0.22 × 139
TickmillUK-Live03
0.28 × 18
Pepperstone-04
0.29 × 14
Pepperstone-Edge05
0.33 × 344
ICMarkets-Live03
0.34 × 196
XMUK-Real 17
0.34 × 61
TitanFX-01
0.39 × 31
ICMarkets-Live06
0.40 × 15
EGlobal-Cent4
0.41 × 78
ICMarketsSC-Live16
0.41 × 58
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 142
133 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.02 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 03:58
Share of trading days is too low
2025.06.26 03:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.24 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XIU RKDM_10YR M4U370
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
10K
USD
14
100%
250
81%
100%
5.50
2.92
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.