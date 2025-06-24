Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-06 0.00 × 2 ICMarkets-Live23 0.00 × 3 Tickmill-Live05 0.00 × 1 CMXMarkets-Real 0.00 × 2 ICMarkets-Live04 0.00 × 6 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 3 ICMarkets-Live19 0.00 × 8 Pepperstone-Edge02 0.00 × 2 Pepperstone-Edge09 0.08 × 13 ICMarkets-Live12 0.09 × 11 EGlobalTrade-Classic3 0.13 × 16 ICMarkets-Live08 0.14 × 7 ICMarkets-Live02 0.17 × 6 Pepperstone-Edge07 0.18 × 17 ICMarkets-Live16 0.22 × 139 TickmillUK-Live03 0.28 × 18 Pepperstone-04 0.29 × 14 Pepperstone-Edge05 0.33 × 344 ICMarkets-Live03 0.34 × 196 XMUK-Real 17 0.34 × 61 TitanFX-01 0.39 × 31 ICMarkets-Live06 0.40 × 15 EGlobal-Cent4 0.41 × 78 ICMarketsSC-Live16 0.41 × 58 ICMarketsSC-Live08 0.42 × 142 133 daha fazla...