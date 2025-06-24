SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XIU RKDM_10YR M4U370
Yui Ming Wan

XIU RKDM_10YR M4U370

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
204 (81.60%)
Loss Trade:
46 (18.40%)
Best Trade:
55.60 USD
Worst Trade:
-14.33 USD
Profitto lordo:
892.58 USD (61 538 pips)
Perdita lorda:
-162.14 USD (16 046 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (53.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.42 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
24.43
Long Trade:
113 (45.20%)
Short Trade:
137 (54.80%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
2.92 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-3.52 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.90 USD (3)
Crescita mensile:
2.19%
Previsione annuale:
26.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.90 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (29.90 USD)
Per equità:
2.35% (237.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 104
EURUSD 39
AUDCAD 28
NZDCAD 23
USDCHF 16
NZDUSD 14
AUDUSD 12
EURCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 65
EURUSD 230
AUDCAD 85
NZDCAD 60
USDCHF 104
NZDUSD 64
AUDUSD 60
EURCHF 23
CADCHF 22
AUDCHF 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 7.2K
EURUSD 9.9K
AUDCAD 6.2K
NZDCAD 4K
USDCHF 5.2K
NZDUSD 4.6K
AUDUSD 3.6K
EURCHF 2K
CADCHF 1.3K
AUDCHF 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.60 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +53.00 USD
Massima perdita consecutiva: -29.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-06
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge09
0.08 × 13
ICMarkets-Live12
0.09 × 11
EGlobalTrade-Classic3
0.13 × 16
ICMarkets-Live08
0.14 × 7
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
Pepperstone-Edge07
0.18 × 17
ICMarkets-Live16
0.22 × 139
TickmillUK-Live03
0.28 × 18
Pepperstone-04
0.29 × 14
Pepperstone-Edge05
0.33 × 344
ICMarkets-Live03
0.34 × 196
XMUK-Real 17
0.34 × 61
TitanFX-01
0.39 × 31
ICMarkets-Live06
0.40 × 15
EGlobal-Cent4
0.41 × 78
ICMarketsSC-Live16
0.41 × 58
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 142
133 più
Non ci sono recensioni
2025.09.02 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 03:58
Share of trading days is too low
2025.06.26 03:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.24 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
