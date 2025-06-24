- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
204 (81.60%)
Loss Trade:
46 (18.40%)
Best Trade:
55.60 USD
Worst Trade:
-14.33 USD
Profitto lordo:
892.58 USD (61 538 pips)
Perdita lorda:
-162.14 USD (16 046 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (53.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.42 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
24.43
Long Trade:
113 (45.20%)
Short Trade:
137 (54.80%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
2.92 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-3.52 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.90 USD (3)
Crescita mensile:
2.19%
Previsione annuale:
26.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.90 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (29.90 USD)
Per equità:
2.35% (237.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|104
|EURUSD
|39
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|23
|USDCHF
|16
|NZDUSD
|14
|AUDUSD
|12
|EURCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|65
|EURUSD
|230
|AUDCAD
|85
|NZDCAD
|60
|USDCHF
|104
|NZDUSD
|64
|AUDUSD
|60
|EURCHF
|23
|CADCHF
|22
|AUDCHF
|17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|7.2K
|EURUSD
|9.9K
|AUDCAD
|6.2K
|NZDCAD
|4K
|USDCHF
|5.2K
|NZDUSD
|4.6K
|AUDUSD
|3.6K
|EURCHF
|2K
|CADCHF
|1.3K
|AUDCHF
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.60 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +53.00 USD
Massima perdita consecutiva: -29.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.08 × 13
|
ICMarkets-Live12
|0.09 × 11
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.13 × 16
|
ICMarkets-Live08
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.18 × 17
|
ICMarkets-Live16
|0.22 × 139
|
TickmillUK-Live03
|0.28 × 18
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 344
|
ICMarkets-Live03
|0.34 × 196
|
XMUK-Real 17
|0.34 × 61
|
TitanFX-01
|0.39 × 31
|
ICMarkets-Live06
|0.40 × 15
|
EGlobal-Cent4
|0.41 × 78
|
ICMarketsSC-Live16
|0.41 × 58
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 142
