Farrukh Aleem

ZenTrades

Farrukh Aleem
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
31 (62.00%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (38.00%)
En iyi işlem:
46.28 USD
En kötü işlem:
-40.12 USD
Brüt kâr:
290.72 USD (13 642 pips)
Brüt zarar:
-236.60 USD (12 044 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (59.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.28 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
88.17%
Maks. mevduat yükü:
13.61%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
24 (48.00%)
Satış işlemleri:
26 (52.00%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
9.38 USD
Ortalama zarar:
-12.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-62.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.70 USD (5)
Aylık büyüme:
1.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.11 USD
Maksimum:
78.45 USD (8.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.83% (78.45 USD)
Varlığa göre:
10.54% (72.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 34
NZDCAD 11
GBPJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 59
NZDCAD -18
GBPJPY 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
NZDCAD -953
GBPJPY 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.28 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +59.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

USGFX-Live2
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 6
Pepperstone-Edge09
0.00 × 5
TitanFX-06
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.06 × 36
EGlobalTrade-Classic3
0.14 × 14
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
XMUK-Real 17
0.17 × 23
Pepperstone-Edge07
0.23 × 13
EGlobal-Cent4
0.28 × 43
Pepperstone-04
0.29 × 14
ICMarkets-Live06
0.29 × 7
Pepperstone-Edge05
0.33 × 340
ICMarkets-Live12
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.33 × 9
TitanFX-01
0.40 × 15
ICMarkets-Live03
0.41 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 140
Focused on the Big Picture. Executing with Precision.
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 11:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
Share of trading days is too low
2025.06.30 12:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 10:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 10:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
