- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
31 (62.00%)
Loss Trade:
19 (38.00%)
Best Trade:
46.28 USD
Worst Trade:
-40.12 USD
Profitto lordo:
290.72 USD (13 642 pips)
Perdita lorda:
-236.60 USD (12 044 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (59.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.28 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
88.17%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
24 (48.00%)
Short Trade:
26 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
9.38 USD
Perdita media:
-12.45 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.70 USD (5)
Crescita mensile:
1.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.11 USD
Massimale:
78.45 USD (8.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.83% (78.45 USD)
Per equità:
10.54% (72.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|NZDCAD
|11
|GBPJPY
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|59
|NZDCAD
|-18
|GBPJPY
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|NZDCAD
|-953
|GBPJPY
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.28 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +59.34 USD
Massima perdita consecutiva: -62.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 5
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.06 × 36
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live02
|0.17 × 6
|
XMUK-Real 17
|0.17 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.23 × 13
|
EGlobal-Cent4
|0.28 × 43
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
ICMarkets-Live06
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge05
|0.33 × 340
|
ICMarkets-Live12
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.33 × 9
|
TitanFX-01
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live03
|0.41 × 144
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 140
Focused on the Big Picture. Executing with Precision.
Non ci sono recensioni
