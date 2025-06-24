SegnaliSezioni
Farrukh Aleem

ZenTrades

0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
31 (62.00%)
Loss Trade:
19 (38.00%)
Best Trade:
46.28 USD
Worst Trade:
-40.12 USD
Profitto lordo:
290.72 USD (13 642 pips)
Perdita lorda:
-236.60 USD (12 044 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (59.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.28 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
88.17%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
24 (48.00%)
Short Trade:
26 (52.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
9.38 USD
Perdita media:
-12.45 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.70 USD (5)
Crescita mensile:
1.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.11 USD
Massimale:
78.45 USD (8.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.83% (78.45 USD)
Per equità:
10.54% (72.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 34
NZDCAD 11
GBPJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 59
NZDCAD -18
GBPJPY 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.1K
NZDCAD -953
GBPJPY 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.28 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +59.34 USD
Massima perdita consecutiva: -62.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

USGFX-Live2
0.00 × 1
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 6
Pepperstone-Edge09
0.00 × 5
TitanFX-06
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.06 × 36
EGlobalTrade-Classic3
0.14 × 14
ICMarkets-Live02
0.17 × 6
XMUK-Real 17
0.17 × 23
Pepperstone-Edge07
0.23 × 13
EGlobal-Cent4
0.28 × 43
Pepperstone-04
0.29 × 14
ICMarkets-Live06
0.29 × 7
Pepperstone-Edge05
0.33 × 340
ICMarkets-Live12
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.33 × 9
TitanFX-01
0.40 × 15
ICMarkets-Live03
0.41 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.42 × 140
116 più
Focused on the Big Picture. Executing with Precision.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 11:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
Share of trading days is too low
2025.06.30 12:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 10:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 10:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
6%
0
0
USD
633
USD
14
0%
50
62%
88%
1.22
1.08
USD
11%
1:500
