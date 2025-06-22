SinyallerBölümler
Ridgestone Capital Ltd

Dynamic Breakout Prop Challenge

Ridgestone Capital Ltd
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
FTMO-Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
278
Kârla kapanan işlemler:
267 (96.04%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (3.96%)
En iyi işlem:
13.13 GBP
En kötü işlem:
-111.70 GBP
Brüt kâr:
989.92 GBP (24 903 pips)
Brüt zarar:
-488.23 GBP (10 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
115 (522.04 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
522.04 GBP (115)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
19.16%
Maks. mevduat yükü:
18.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
145 (52.16%)
Satış işlemleri:
133 (47.84%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
1.80 GBP
Ortalama kâr:
3.71 GBP
Ortalama zarar:
-44.38 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-395.51 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-395.51 GBP (4)
Aylık büyüme:
1.69%
Yıllık tahmin:
20.50%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 GBP
Maksimum:
449.54 GBP (4.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.23% (449.61 GBP)
Varlığa göre:
3.07% (322.50 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 275
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 647
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 14K
EURUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.13 GBP
En kötü işlem: -112 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 115
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +522.04 GBP
Maksimum ardışık zarar: -395.51 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Dynamic Breakout FTMO Challenge


Welcome to our live signal which tracks the progress of an FTMO funding challenge, traded 100% algorithmically by our scalping EA Dynamic Breakout - https://www.mql5.com/en/market/product/136139


We're showcasing the prop firm mode which trades conservatively and cleverly manages risk in both directions to ensure the daily drawdown limits of prop firms are not hit. The low risk means growth is slow but steady. This is ideal for any trader aiming to take on these challenges but please manage your own risk and expectations. More active EA modes are available.


Follow our signal for steady, reliable performance. Message us with any questions.

İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.03% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 13:26
Share of trading days is too low
2025.06.22 12:57
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 8.61% of days out of the 151 days of the signal's entire lifetime.
