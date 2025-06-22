SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dynamic Breakout Prop Challenge
Ridgestone Capital Ltd

Dynamic Breakout Prop Challenge

Ridgestone Capital Ltd
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
FTMO-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
278
Bénéfice trades:
267 (96.04%)
Perte trades:
11 (3.96%)
Meilleure transaction:
13.13 GBP
Pire transaction:
-111.70 GBP
Bénéfice brut:
989.92 GBP (24 903 pips)
Perte brute:
-488.23 GBP (10 758 pips)
Gains consécutifs maximales:
115 (522.04 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
522.04 GBP (115)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
19.16%
Charge de dépôt maximale:
18.03%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.12
Longs trades:
145 (52.16%)
Courts trades:
133 (47.84%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
1.80 GBP
Bénéfice moyen:
3.71 GBP
Perte moyenne:
-44.38 GBP
Pertes consécutives maximales:
4 (-395.51 GBP)
Perte consécutive maximale:
-395.51 GBP (4)
Croissance mensuelle:
2.13%
Prévision annuelle:
25.85%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.69 GBP
Maximal:
449.54 GBP (4.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.23% (449.61 GBP)
Par fonds propres:
3.07% (322.50 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 275
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 647
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 14K
EURUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.13 GBP
Pire transaction: -112 GBP
Gains consécutifs maximales: 115
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +522.04 GBP
Perte consécutive maximale: -395.51 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Dynamic Breakout FTMO Challenge


Welcome to our live signal which tracks the progress of an FTMO funding challenge, traded 100% algorithmically by our scalping EA Dynamic Breakout - https://www.mql5.com/en/market/product/136139


We're showcasing the prop firm mode which trades conservatively and cleverly manages risk in both directions to ensure the daily drawdown limits of prop firms are not hit. The low risk means growth is slow but steady. This is ideal for any trader aiming to take on these challenges but please manage your own risk and expectations. More active EA modes are available.


Follow our signal for steady, reliable performance. Message us with any questions.

Aucun avis
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.03% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 13:26
Share of trading days is too low
2025.06.22 12:57
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 8.61% of days out of the 151 days of the signal's entire lifetime.
