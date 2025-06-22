SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mosun
Dylan Rudy L Voets

Mosun

Dylan Rudy L Voets
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
202 (54.15%)
Loss Trade:
171 (45.84%)
Best Trade:
129.67 EUR
Worst Trade:
-249.48 EUR
Profitto lordo:
3 411.36 EUR (33 081 pips)
Perdita lorda:
-3 608.86 EUR (29 976 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (142.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
179.75 EUR (8)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
66.98%
Massimo carico di deposito:
65.33%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
239 (64.08%)
Short Trade:
134 (35.92%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.53 EUR
Profitto medio:
16.89 EUR
Perdita media:
-21.10 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-301.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-580.46 EUR (8)
Crescita mensile:
-14.71%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
395.06 EUR
Massimale:
996.78 EUR (62.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.27% (996.78 EUR)
Per equità:
74.57% (2 083.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 271
EURUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -202
EURUSD -23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 3.4K
EURUSD -250
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.67 EUR
Worst Trade: -249 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +142.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -301.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 121
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.59 × 1532
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
Coinexx-Live
0.79 × 120
ICMarketsSC-MT5-2
0.95 × 16953
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
FusionMarkets-Live
1.07 × 330
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
1.09 × 388
TitanFX-MT5-01
1.11 × 55
FPMarkets-Live
1.25 × 192
TradeMaxGlobal-Live
1.42 × 12
67 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
