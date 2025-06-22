- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
202 (54.15%)
Loss Trade:
171 (45.84%)
Best Trade:
129.67 EUR
Worst Trade:
-249.48 EUR
Profitto lordo:
3 411.36 EUR (33 081 pips)
Perdita lorda:
-3 608.86 EUR (29 976 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (142.65 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
179.75 EUR (8)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
66.98%
Massimo carico di deposito:
65.33%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
239 (64.08%)
Short Trade:
134 (35.92%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.53 EUR
Profitto medio:
16.89 EUR
Perdita media:
-21.10 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-301.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-580.46 EUR (8)
Crescita mensile:
-14.71%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
395.06 EUR
Massimale:
996.78 EUR (62.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.27% (996.78 EUR)
Per equità:
74.57% (2 083.85 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|271
|EURUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-202
|EURUSD
|-23
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.4K
|EURUSD
|-250
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.67 EUR
Worst Trade: -249 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +142.65 EUR
Massima perdita consecutiva: -301.83 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 121
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 1532
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.95 × 16953
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 330
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.09 × 388
|
TitanFX-MT5-01
|1.11 × 55
|
FPMarkets-Live
|1.25 × 192
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.42 × 12
67 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
48
100%
373
54%
67%
0.94
-0.53
EUR
EUR
75%
1:500