Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge05 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 2 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 4 ICMarkets-Live20 0.00 × 3 ICMarkets-Live19 0.00 × 8 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 2 ICMarkets-Live12 0.00 × 6 TurnkeyFX-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.13 × 8 Pepperstone-Edge09 0.17 × 6 EGlobal-Cent4 0.17 × 29 ICMarkets-Live16 0.18 × 82 ICMarkets-Live04 0.33 × 3 XMUK-Real 17 0.36 × 39 EGlobal-Classic3 0.37 × 194 ICMarkets-Live03 0.39 × 36 GerchikCo-Gerchik and Co Ltd. 0.40 × 5 ICMarkets-Live10 0.40 × 5 ICMarkets-Live09 0.44 × 9 ICMarketsSC-Live24 0.44 × 36 ICMarkets-Live06 0.50 × 8 AUSForex-Live 0.50 × 2 80 daha fazla...