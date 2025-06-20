- Büyüme
İşlemler:
596
Kârla kapanan işlemler:
496 (83.22%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (16.78%)
En iyi işlem:
100.08 USD
En kötü işlem:
-37.88 USD
Brüt kâr:
1 416.04 USD (105 625 pips)
Brüt zarar:
-646.00 USD (65 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (31.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.63 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.26
Alış işlemleri:
348 (58.39%)
Satış işlemleri:
248 (41.61%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
-6.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-122.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.95 USD (5)
Aylık büyüme:
1.85%
Yıllık tahmin:
24.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
122.95 USD (1.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.19% (122.95 USD)
Varlığa göre:
4.01% (407.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|215
|GBPAUD
|183
|AUDCAD
|64
|USDSGD
|53
|AUDUSD
|48
|AUDCHF
|23
|EURCHF
|6
|CADCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|134
|GBPAUD
|206
|AUDCAD
|78
|USDSGD
|137
|AUDUSD
|112
|AUDCHF
|60
|EURCHF
|31
|CADCHF
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|12K
|GBPAUD
|3.9K
|AUDCAD
|3.3K
|USDSGD
|7.7K
|AUDUSD
|7.4K
|AUDCHF
|3.7K
|EURCHF
|2K
|CADCHF
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.08 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Edge09
|0.17 × 6
|
EGlobal-Cent4
|0.17 × 29
|
ICMarkets-Live16
|0.18 × 82
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.36 × 39
|
EGlobal-Classic3
|0.37 × 194
|
ICMarkets-Live03
|0.39 × 36
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live06
|0.50 × 8
|
AUSForex-Live
|0.50 × 2
