- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
596
Profit Trade:
496 (83.22%)
Loss Trade:
100 (16.78%)
Best Trade:
100.08 USD
Worst Trade:
-37.88 USD
Profitto lordo:
1 416.04 USD (105 625 pips)
Perdita lorda:
-646.00 USD (65 593 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (31.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.63 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.26
Long Trade:
348 (58.39%)
Short Trade:
248 (41.61%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-122.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.95 USD (5)
Crescita mensile:
1.98%
Previsione annuale:
24.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
122.95 USD (1.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.19% (122.95 USD)
Per equità:
4.01% (407.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|215
|GBPAUD
|183
|AUDCAD
|64
|USDSGD
|53
|AUDUSD
|48
|AUDCHF
|23
|EURCHF
|6
|CADCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|134
|GBPAUD
|206
|AUDCAD
|78
|USDSGD
|137
|AUDUSD
|112
|AUDCHF
|60
|EURCHF
|31
|CADCHF
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|12K
|GBPAUD
|3.9K
|AUDCAD
|3.3K
|USDSGD
|7.7K
|AUDUSD
|7.4K
|AUDCHF
|3.7K
|EURCHF
|2K
|CADCHF
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.08 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.19 USD
Massima perdita consecutiva: -122.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Edge09
|0.17 × 6
|
EGlobal-Cent4
|0.17 × 29
|
ICMarkets-Live16
|0.18 × 82
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.36 × 39
|
EGlobal-Classic3
|0.37 × 194
|
ICMarkets-Live03
|0.39 × 36
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.44 × 36
|
ICMarkets-Live06
|0.50 × 8
|
AUSForex-Live
|0.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
14
100%
596
83%
100%
2.19
1.29
USD
USD
4%
1:500