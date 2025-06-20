- Büyüme
İşlemler:
1 000
Kârla kapanan işlemler:
618 (61.80%)
Zararla kapanan işlemler:
382 (38.20%)
En iyi işlem:
236.56 USD
En kötü işlem:
-483.97 USD
Brüt kâr:
44 746.15 USD (8 761 856 pips)
Brüt zarar:
-43 599.66 USD (8 551 179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 637.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 637.51 USD (18)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
74.89%
Maks. mevduat yükü:
17.03%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
532 (53.20%)
Satış işlemleri:
468 (46.80%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
72.40 USD
Ortalama zarar:
-114.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-800.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-800.74 USD (7)
Aylık büyüme:
16.19%
Yıllık tahmin:
196.41%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
856.90 USD
Maksimum:
3 700.43 USD (84.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.58% (3 702.48 USD)
Varlığa göre:
9.50% (699.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|521
|XAUUSD
|338
|JP225
|31
|USDJPY
|28
|US30
|26
|USTEC
|19
|US500
|17
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-1.3K
|XAUUSD
|937
|JP225
|953
|USDJPY
|436
|US30
|93
|USTEC
|-116
|US500
|-195
|EURUSD
|753
|GBPUSD
|-391
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-43K
|XAUUSD
|8K
|JP225
|220K
|USDJPY
|2.9K
|US30
|60K
|USTEC
|-27K
|US500
|-10K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +236.56 USD
En kötü işlem: -484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 637.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -800.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 156
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
26%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
15
97%
1 000
61%
75%
1.02
1.15
USD
USD
42%
1:500