Yi Jian Feng

Trend tickmill

Yi Jian Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 000
Kârla kapanan işlemler:
618 (61.80%)
Zararla kapanan işlemler:
382 (38.20%)
En iyi işlem:
236.56 USD
En kötü işlem:
-483.97 USD
Brüt kâr:
44 746.15 USD (8 761 856 pips)
Brüt zarar:
-43 599.66 USD (8 551 179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 637.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 637.51 USD (18)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
74.89%
Maks. mevduat yükü:
17.03%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
532 (53.20%)
Satış işlemleri:
468 (46.80%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
72.40 USD
Ortalama zarar:
-114.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-800.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-800.74 USD (7)
Aylık büyüme:
16.19%
Yıllık tahmin:
196.41%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
856.90 USD
Maksimum:
3 700.43 USD (84.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.58% (3 702.48 USD)
Varlığa göre:
9.50% (699.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 521
XAUUSD 338
JP225 31
USDJPY 28
US30 26
USTEC 19
US500 17
EURUSD 16
GBPUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -1.3K
XAUUSD 937
JP225 953
USDJPY 436
US30 93
USTEC -116
US500 -195
EURUSD 753
GBPUSD -391
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -43K
XAUUSD 8K
JP225 220K
USDJPY 2.9K
US30 60K
USTEC -27K
US500 -10K
EURUSD 1.6K
GBPUSD -1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +236.56 USD
En kötü işlem: -484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 637.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -800.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
TickmillEU-Live
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.27 08:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 01:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 11:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 11:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 18:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 20:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trend tickmill
Ayda 300 USD
26%
0
0
USD
6.2K
USD
15
97%
1 000
61%
75%
1.02
1.15
USD
42%
1:500
