SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend tickmill
Yi Jian Feng

Trend tickmill

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 25%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
997
Profit Trade:
616 (61.78%)
Loss Trade:
381 (38.21%)
Best Trade:
236.56 USD
Worst Trade:
-483.97 USD
Profitto lordo:
44 694.58 USD (8 742 756 pips)
Perdita lorda:
-43 572.25 USD (8 541 029 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 637.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 637.51 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
74.89%
Massimo carico di deposito:
17.03%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
530 (53.16%)
Short Trade:
467 (46.84%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
72.56 USD
Perdita media:
-114.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-800.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-800.74 USD (7)
Crescita mensile:
13.10%
Previsione annuale:
158.91%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
856.90 USD
Massimale:
3 700.43 USD (84.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.58% (3 702.48 USD)
Per equità:
9.50% (699.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 518
XAUUSD 338
JP225 31
USDJPY 28
US30 26
USTEC 19
US500 17
EURUSD 16
GBPUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -1.3K
XAUUSD 937
JP225 953
USDJPY 436
US30 93
USTEC -116
US500 -195
EURUSD 753
GBPUSD -391
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -52K
XAUUSD 8K
JP225 220K
USDJPY 2.9K
US30 60K
USTEC -27K
US500 -10K
EURUSD 1.6K
GBPUSD -1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +236.56 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 637.51 USD
Massima perdita consecutiva: -800.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
TickmillEU-Live
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
77 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.27 08:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 01:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 11:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 11:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 18:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 20:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend tickmill
300USD al mese
25%
0
0
USD
6.1K
USD
15
97%
997
61%
75%
1.02
1.13
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.