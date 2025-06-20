- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
997
Profit Trade:
616 (61.78%)
Loss Trade:
381 (38.21%)
Best Trade:
236.56 USD
Worst Trade:
-483.97 USD
Profitto lordo:
44 694.58 USD (8 742 756 pips)
Perdita lorda:
-43 572.25 USD (8 541 029 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 637.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 637.51 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
74.89%
Massimo carico di deposito:
17.03%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
530 (53.16%)
Short Trade:
467 (46.84%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
72.56 USD
Perdita media:
-114.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-800.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-800.74 USD (7)
Crescita mensile:
13.10%
Previsione annuale:
158.91%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
856.90 USD
Massimale:
3 700.43 USD (84.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.58% (3 702.48 USD)
Per equità:
9.50% (699.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|518
|XAUUSD
|338
|JP225
|31
|USDJPY
|28
|US30
|26
|USTEC
|19
|US500
|17
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-1.3K
|XAUUSD
|937
|JP225
|953
|USDJPY
|436
|US30
|93
|USTEC
|-116
|US500
|-195
|EURUSD
|753
|GBPUSD
|-391
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-52K
|XAUUSD
|8K
|JP225
|220K
|USDJPY
|2.9K
|US30
|60K
|USTEC
|-27K
|US500
|-10K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-1.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +236.56 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 637.51 USD
Massima perdita consecutiva: -800.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 156
