SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend tickmill
Yi Jian Feng

Trend tickmill

Yi Jian Feng
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
989
Bénéfice trades:
612 (61.88%)
Perte trades:
377 (38.12%)
Meilleure transaction:
236.56 USD
Pire transaction:
-483.97 USD
Bénéfice brut:
44 424.57 USD (8 705 225 pips)
Perte brute:
-43 106.95 USD (8 383 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 637.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 637.51 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
74.89%
Charge de dépôt maximale:
17.03%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
524 (52.98%)
Courts trades:
465 (47.02%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
1.33 USD
Bénéfice moyen:
72.59 USD
Perte moyenne:
-114.34 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-800.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-800.74 USD (7)
Croissance mensuelle:
11.66%
Prévision annuelle:
141.46%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
856.90 USD
Maximal:
3 700.43 USD (84.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.58% (3 702.48 USD)
Par fonds propres:
9.50% (699.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 512
XAUUSD 336
JP225 31
USDJPY 28
US30 26
USTEC 19
US500 17
EURUSD 16
GBPUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -981
XAUUSD 767
JP225 953
USDJPY 436
US30 93
USTEC -116
US500 -195
EURUSD 753
GBPUSD -391
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 69K
XAUUSD 7.2K
JP225 220K
USDJPY 2.9K
US30 60K
USTEC -27K
US500 -10K
EURUSD 1.6K
GBPUSD -1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +236.56 USD
Pire transaction: -484 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 637.51 USD
Perte consécutive maximale: -800.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
TickmillEU-Live
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
77 plus...
Aucun avis
2025.08.27 08:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 03:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 01:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 11:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 11:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 18:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 18:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 20:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
