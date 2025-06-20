SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lava Signals
Curtis Petrie

Lava Signals

Curtis Petrie
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -66%
PlexyTrade-Server01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
305
Kârla kapanan işlemler:
158 (51.80%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (48.20%)
En iyi işlem:
147.75 USD
En kötü işlem:
-306.00 USD
Brüt kâr:
1 953.63 USD (293 132 pips)
Brüt zarar:
-2 299.08 USD (209 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (13.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
192.57 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
39.62%
Maks. mevduat yükü:
149.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
164 (53.77%)
Satış işlemleri:
141 (46.23%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.13 USD
Ortalama kâr:
12.36 USD
Ortalama zarar:
-15.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-24.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.00 USD (1)
Aylık büyüme:
79.93%
Yıllık tahmin:
969.81%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
441.63 USD
Maksimum:
712.38 USD (89.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.30% (712.04 USD)
Varlığa göre:
43.76% (92.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 53
USDJPY.pro 36
GBPJPY.pro 29
GBPUSD.pro 25
AUDUSD.pro 20
USTECH 20
EURUSD.pro 18
USDCAD.pro 12
EURGBP.pro 11
BTCUSD 10
AUDJPY.pro 8
EURJPY.pro 8
USDCHF.pro 8
NZDUSD.pro 7
US500 7
NZDJPY.pro 6
XAGUSD 6
AUDCAD.pro 4
CADJPY.pro 4
EURCAD.pro 4
EURCHF.pro 2
EURAUD.pro 2
GBPCHF.pro 1
AUDNZD.pro 1
XAUAUD 1
USDMXN.pro 1
US30 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 338
USDJPY.pro 78
GBPJPY.pro -38
GBPUSD.pro -89
AUDUSD.pro 131
USTECH -476
EURUSD.pro -56
USDCAD.pro -44
EURGBP.pro 125
BTCUSD 64
AUDJPY.pro 9
EURJPY.pro 4
USDCHF.pro -82
NZDUSD.pro -23
US500 -227
NZDJPY.pro -31
XAGUSD -24
AUDCAD.pro -9
CADJPY.pro -6
EURCAD.pro 4
EURCHF.pro 0
EURAUD.pro 7
GBPCHF.pro 4
AUDNZD.pro -2
XAUAUD -2
USDMXN.pro 4
US30 -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.4K
USDJPY.pro -505
GBPJPY.pro -871
GBPUSD.pro 40
AUDUSD.pro -675
USTECH -13K
EURUSD.pro -145
USDCAD.pro -839
EURGBP.pro 536
BTCUSD 99K
AUDJPY.pro 614
EURJPY.pro 766
USDCHF.pro -274
NZDUSD.pro -1.2K
US500 -1.1K
NZDJPY.pro -1.1K
XAGUSD -93
AUDCAD.pro -863
CADJPY.pro 350
EURCAD.pro 685
EURCHF.pro 0
EURAUD.pro 348
GBPCHF.pro 100
AUDNZD.pro -121
XAUAUD -49
USDMXN.pro 1.4K
US30 -4.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.75 USD
En kötü işlem: -306 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
4.00 × 9
🔥 Lava Signals – Precision-Focused Forex Alerts Built for Serious Traders 🔥

Lava Signals is a high-performance signal service powered by OverkillFX, our proprietary confluence-based analysis engine. Every trade idea is generated using real-time price action, key technical levels, and smart confluence logic — including Fibonacci zones, market structure breaks, RSI extremes, momentum shifts, trendline interactions, volume spikes, and more.

Unlike noisy, low-confidence services, Lava Signals only calls plays that meet strict multi-factor criteria, ensuring maximum signal clarity and reduced false positives.

✅ Built-in multi-timeframe analysis (M15/H1/H4)
✅ Strict filters for premium-grade trades — no clutter, no spam
✅ Signals backed by real strategy, not random indicators

Whether you're a manual trader or run a copier, Lava Signals delivers professional-grade entries without the fluff.


İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 19:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 22:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 10:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lava Signals
Ayda 30 USD
-66%
0
0
USD
183
USD
14
8%
305
51%
40%
0.84
-1.13
USD
89%
1:500
